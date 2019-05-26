NBA／雷納德27分領軍 暴龍隊史首闖總冠軍賽

2019-05-26 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



在雷納德（Kawhi Leonard）27分、17籃板、7助攻帶領下淘汰公鹿，隊史成軍24年來首度挺進總冠軍賽。 美聯社 分享 facebook

帶著東區冠軍賽3：2「聽牌」優勢回到多倫多的暴龍隊，在雷納德（Kawhi Leonard）27分、17籃板、7助攻帶領下，克服第三節還落後15分的劣勢，以100：94擊敗公鹿隊，隊史成軍24年來首度挺進總冠軍賽，也是NBA歷史上第六支在分區決賽在先輸兩場後晉級的球隊。

陷入系列賽2：3背水一戰的公鹿，希望能在多倫多扳平系列賽，回到密爾瓦基一決生死。開賽公鹿就展現強大的進攻企圖，在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍下，首節團隊投進六顆三分球，以31：18取得雙位數領先。

次節暴龍逐漸在攻守兩端加壓，進攻端在席亞康（Pascal Siakam）及近期手感發燙的板凳暴徒范弗利特（Fred VanVleet）單節投進三顆三分球帶領下，回敬一波18：7攻勢，暴龍半場打完將分差縮小至7分差。

易籃後，上半場只有8分、還出現4失誤的雷納德爆發，雖然公鹿在安戴托昆波、米道頓（Khris Middleton）、伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）等人多點開花的情況下，一度取得15分領先，不過雷納德在第三節最後兩分鐘連拿8分帶領下，助隊三節打完只落後5分。

而暴龍的這波反攻氣勢延續到決勝節，范弗利特、伊巴卡、席亞康接連得手，范弗利特在外線放冷箭，雷納德還上演飛身爆扣的戲碼，讓全場暴龍球迷嗨到最高點，暴龍跨節打出26：3攻勢一舉反超。

公鹿在希爾（George Hill）、洛培茲（Brook Lopez）、安戴托昆波連續進攻對手籃框情況下，一度將分差縮小至1分差。但暴龍不願將即將到手的勝利拱手讓出，小加索（Marc Gasol）和雷納德關鍵時刻外線破網，替球隊穩住領先優勢，讀秒階段席亞康雖最後2罰1中，但雷納德搶下關鍵籃板，最終暴龍就以6分差擊敗公鹿，成功搶下隊史首張總冠軍賽門票。