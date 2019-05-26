NBA／傷病萌生退意 伊古達拉：我老了

2019-05-26 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



35歲勇士隊老將伊古達拉（Andre Iguodala）目前因左小腿緊繃缺陣中，就在外界關心他總冠軍賽能否復出時，他在今天受訪時卻透露自己想要退休的念頭。

征戰NBA15個球季的伊古達拉，今年繳出例行賽場均5.7分、3.7籃板、3.2助攻，得分與籃板皆創生涯新低，不過到了季後賽，他的場均變成10.1分、4.3籃板、3.9助攻，適時幫助受傷兵困擾的勇士一路挺進總冠軍賽。

勇士在季後賽前兩輪比賽中就傷了杜蘭特（Kevin Durant）和卡珍斯（DeMarcus Cousins）兩員大將，伊古達拉又在與拓荒者隊西區決賽第三戰中提前傷退。

雖然MRI檢查結果伊古達拉左小腿沒大礙，不過他第四戰並未出賽，今天他恢復訓練後受訪時先是回應了自己的身體狀況，他樂觀表示自己有機會在總冠軍賽第一戰復出。

不過這次再度受傷，也讓他萌生退役念頭，「我老了，你可以看起來很年輕但實際上很老，也可以看起來很老，實際上卻很年輕。」伊古達拉說，「我想我的職業生涯已經差不多可以結束了，早晚要宣布退休的。」

記者繼續追問伊古達拉準備什麼時候退役，他沒有給出明確時間點，只說了句：「快了！」