NBA／獲最佳陣容選票 韋德：應投給真正值得入選的人

2019-05-26 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



日前NBA公布年度防守陣容與最佳陣容，而這次投票中也出現了幾個讓人匪夷所思的選擇，掀起網路上一陣熱議，前熱火隊球星「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）也透過影片談到自己收穫年度最佳陣容一張選票的事，他感謝投票給自己的人，但他認為這張選票應該投給真正值得入選的球員。

年度防守陣容與最佳陣容都是透過媒體票選所產生，球員及球迷並未擁有投票權。不過這次入選名單公布後，引起不少熱議，因此就有球員跳出來喊話，希望比照全明星賽票選，或許加入球員和教練投票會讓結果更加公正。

而這次韋德在年度最佳陣容中拿到一張第二隊選票，對此他透過影片談到此事，他先是說：「我聽說我在年度最佳陣容的投票中得到了一張票。」隨後他問了妻子尤妮恩（Gabrielle Union），問她是不是她投票給自己。

隨後兩人一搭一唱的給出否定答案，尤妮恩表示自己會投給勇士隊射手湯普森（Klay Thompson）一票，韋德也附和她說：「我也會投給湯普森，但是我沒有投票權。」

對於自己收穫了年度最佳陣容中拿到一張第二隊選票，韋德表示感謝，不過他也表示，投票給他的人應該把這神聖的一票投給真正值得入選的球員，「但我還是很感激你投給我這一票，不過我真的不需要這張選票。」

在這次年度最佳陣容名單中，勇士隊射手湯普森未能入選，也讓他錯失了五年2.21億美元的超級頂薪合約資格，當時他得知名單結果他難掩失望，不過他仍展現風度給予所有入選的球員肯定，並表示相較於入選年度最佳陣容，寧願贏得NBA總冠軍。