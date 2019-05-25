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NBA／美媒報導 杜蘭特下季可能投奔快艇

2019-05-25 14:50世界日報 編譯組／綜合報導

杜蘭特投奔快艇隊？內幕消息說有可能。 世界日報
杜蘭特投奔快艇隊？內幕消息說有可能。 世界日報
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正當種種跡象顯示，金州勇士隊強將杜蘭特（Kevin Durant）似乎準備下個球季投奔紐約尼克隊，22日傳出消息，杜蘭特加盟洛杉磯快艇隊可能性不亞於尼克隊。

紐約時報體育記者史坦恩（Marc Stein）驚爆，過去一個月來，熟知內幕的消息人士告訴他，尼克隊網羅杜蘭特的計畫受到快艇隊嚴重威脅。史坦恩說，他相信此言不虛。

快艇隊的薪資空間足以在今年暑假簽下兩位大咖球員，他們希望簽下雷納德（Kawhi Leonard）與杜蘭特。其中雷納德希望較大，杜蘭特則原本希望不大。

杜蘭特的商業經理克萊曼（Rich Kleiman）21日在紐約出席華爾街日報活動時表示，杜蘭特真的還不知道自己未來去向，克萊曼也同樣不知情。克萊曼說，杜蘭特「百分之百」尚未做決定，他自己也在等杜蘭特下定決心。

杜蘭特在奧克拉荷馬市雷霆隊的隊友柏金斯（Kendrick Perkins）曾經效命波士頓塞爾特人隊，當時總教練正是快艇隊總教練瑞佛斯（Doc Rivers）。柏金斯21日在福斯第一體育台（Fox Sports 1）錄影受訪時表示，如果杜蘭特與快艇隊簽約，大家不必太驚訝。

柏金斯說，每個人都說杜蘭特會去尼克隊，但如果杜蘭特投入瑞佛斯麾下，不必太驚訝。他說，根本不必拉攏杜蘭特，杜蘭特很喜歡快艇隊，也喜歡瑞佛斯，瑞佛斯可為杜蘭特設計戰法，讓杜蘭特發揮到淋漓盡致。

如果快艇隊暑假真的約杜蘭特坐下來一談，在座將有另一張王牌：前洛杉磯湖人隊傳奇球員威斯特（Jerry West）。三年前勇士隊網羅杜蘭特時，威斯特正是勇士隊顧問。

深受敬重的威斯特講話很有分量，他勸服杜蘭特，加盟勇士隊是最佳去處，不但打球愉快，還可拿總冠軍。慧眼獨具的威斯特，1996年為湖人隊挑中俠客歐尼爾（Shaquille ONeal），如今是快艇隊顧問。

快艇隊總經理溫格（Michael Winger）也與杜蘭特有淵源，他曾在雷霆隊七年，杜蘭特在雷霆隊時，溫格是助理總經理。快艇隊助理教練卡拉米安（Rex Kalamian），曾是雷霆隊助理教練。

杜蘭特對科技有興趣，快艇隊老闆鮑默（Steve Ballmer）曾領導微軟公司。快艇隊可望勸說杜蘭特，加盟快艇隊將可使他建立個人王國，一手把快艇隊送上總冠軍寶座，不像勇士隊戰將如雲，杜蘭特受傷反而打得更好。

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