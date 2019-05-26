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NBA／東決G6暴龍要創隊史新猷 公鹿背水一戰

2019-05-26 08:20聯合新聞網 文字直播

暴龍在主場迎接第六戰，圖左為暴龍隊雷納德，右為公鹿隊「字母哥」安戴托昆波。 美聯...
暴龍在主場迎接第六戰，圖左為暴龍隊雷納德，右為公鹿隊「字母哥」安戴托昆波。 美聯社
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【賽前報導】

暴龍搶下關鍵第五戰，從2連敗的陰霾中連拿3勝，反而率先取得聽牌資格，有望成為史上第6支在分區決賽一開始2連敗後連贏4場晉級總冠軍賽的球隊，也將創隊史首度打進總冠軍賽紀錄。暴龍總教練諾斯和球員們皆表示，要把主場進行的第6戰視為搶7大戰，盡全力贏得勝利。

在第五戰失利後，公鹿教頭布丹霍澤則歸咎原因，認為球隊在籃板保護方面和三分準度出現問題。「我們籃板保護出現問題，特別是防守籃板，希望能夠改善。」公鹿只能背水一戰，設法將戰線拉至第七戰。

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