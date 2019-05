NBA／何時重返賽場？杜蘭特：我也不知道

杜蘭特。 歐新社 分享 facebook 勇士隊球星杜蘭特(Kevin Durant)在西區季後賽次輪對火箭隊第五戰中意外拉傷右小腿,缺陣至今,他被問到何時重返賽場時,他表示,並不知道,現在只能一步一步來,並把這件事交由隊醫處理。

杜蘭特是在19日與火箭的比賽中,第三節2分11秒一次底線跳投後,落地時並未與防守球員有所接觸,且自己也未有踩不穩狀況,但卻明顯有傷勢出現,移動時一跛一跛。

而當時轉播單位《TNT》球評米勒(Reggie Miller)一度指出,杜蘭特非接觸情況下受傷很像是阿基里斯腱出問題。

今天杜蘭特受訪談到當時受傷的情況,表示就像是被人絆倒,「受傷後,腦海第一時間浮現出的卡珍斯(DeMarcus Cousins)、布萊恩(Kobe Bryant)及威金斯(Dominique Wilkins)所說的話,因為他們都曾受過類似的傷(阿基里斯腱撕裂)。」

「他們都說自己受傷時,就像是被人踢了一腳,或是有人絆倒他們。」杜蘭特說,「我試圖整理一下自己的思緒,想辦法解決這個問題,試著走幾步看看,當我意識到可以給小腿增加一點身體負重時,我真的鬆了一口氣,情況並沒有我想像中那麼糟。」

至於外界最關心的是何時可以重返賽場,杜蘭特說:「我不知道何時能重返賽場,我只能一步一步來,最近我把所有精力都投入在健身房中,而不是一直糾結在受傷上面且想得太多,只要交給隊醫處理就好。」

