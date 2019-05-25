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NBA／何時重返賽場？杜蘭特：我也不知道

2019-05-25 10:48聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

杜蘭特。 歐新社
杜蘭特。 歐新社
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勇士隊球星杜蘭特（Kevin Durant）在西區季後賽次輪對火箭隊第五戰中意外拉傷右小腿，缺陣至今，他被問到何時重返賽場時，他表示，並不知道，現在只能一步一步來，並把這件事交由隊醫處理。

杜蘭特是在19日與火箭的比賽中，第三節2分11秒一次底線跳投後，落地時並未與防守球員有所接觸，且自己也未有踩不穩狀況，但卻明顯有傷勢出現，移動時一跛一跛。

而當時轉播單位《TNT》球評米勒（Reggie Miller）一度指出，杜蘭特非接觸情況下受傷很像是阿基里斯腱出問題。

今天杜蘭特受訪談到當時受傷的情況，表示就像是被人絆倒，「受傷後，腦海第一時間浮現出的卡珍斯（DeMarcus Cousins）、布萊恩（Kobe Bryant）及威金斯（Dominique Wilkins）所說的話，因為他們都曾受過類似的傷（阿基里斯腱撕裂）。」

「他們都說自己受傷時，就像是被人踢了一腳，或是有人絆倒他們。」杜蘭特說，「我試圖整理一下自己的思緒，想辦法解決這個問題，試著走幾步看看，當我意識到可以給小腿增加一點身體負重時，我真的鬆了一口氣，情況並沒有我想像中那麼糟。」

至於外界最關心的是何時可以重返賽場，杜蘭特說：「我不知道何時能重返賽場，我只能一步一步來，最近我把所有精力都投入在健身房中，而不是一直糾結在受傷上面且想得太多，只要交給隊醫處理就好。」

杜蘭特勇士Kobe Bryant
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