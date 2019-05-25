NBA／分區決賽先輸二逆轉 暴龍挑戰史上第6次

2019-05-25 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



暴龍將挑戰先輸兩場後逆轉封王。 美聯社 分享 facebook 帶著系列賽3：2的「聽牌」優勢回到多倫多，暴龍隊距離隊史首次挑戰NBA總冠軍賽只差一勝，明天（26日）上午8時30分將與公鹿隊展開東區冠軍賽第六戰，暴龍要挑戰史上第六次成功在分區冠軍賽先吞兩敗後逆轉封王的紀錄。

東區冠軍賽前兩戰，暴龍作客密爾瓦基都吞下敗仗，帶著0：2劣勢回到多倫多，第三戰與公鹿大戰至二度延長辛苦取勝，第四戰暴龍又在板凳球員給予火力支援下，強勢將系列賽扳成平手。

24日在攸關聽牌優勢的第五戰，暴龍開賽雖陷入雙位數落後，不過在雷納德（Kawhi Leonard）領軍，加上剛喜日獲麟兒的板凳暴徒范弗利特（Fred VanVleet）外線火力支援下，先輸兩場後連贏三場，率先取得3：2聽牌優勢回到多倫多，希望能在自家主場搶下晉級門票。

而公鹿則要全力擋住暴龍，將戰線延長至「搶七殊死戰」，雖然陷入淘汰邊緣，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）表示，公鹿團隊可不打算束手就擒，「我們可是聯盟最強的隊伍，我們絕對會再回到密爾瓦基比賽。」

根據統計，NBA過去51次分區冠軍賽中，只有五次、四隊在先吞兩敗後成功上演逆轉秀，分別是1971年的子彈隊、1993年公牛隊、2007年和2018年的騎士隊和2012年雷霆隊。

雷納德昨天在賽後受訪時強調，一點也不害怕這樣舞台，他在休賽季時努力訓練就是為了這一刻。對於有機會在主場取勝晉級總冠軍賽，席亞康（Pascal Siakam）也直呼很棒，「這裡（多倫多）有世界上最好的球迷，我們有機會拿下比賽，完成一些隊史沒有做到的事情。」