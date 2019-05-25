NBA／保羅、哈登賽後口角？火箭主帥：誇大了

2019-05-25 08:49 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



哈登(左)與保羅發生口角？ 美聯社 分享 facebook 日前《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，在西區季後賽次輪不敵勇士隊後，火箭隊球星保羅（Chris Paul）和哈登（James Harden）發生激烈的爭吵，主要是為了球權分配的問題，但火箭主帥丹東尼（Mike D'Antoni）聞訊後表示，是外界把這件事誇大了。

火箭在今年西區季後賽次輪碰上衛冕軍，不過他們未把握住勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）右小腿拉傷缺陣的機會，沒能扳倒勇士，系列賽以2：4遭到淘汰，這也是火箭連兩年在季後賽遭勇士擋下。

而日前也傳出保羅與哈登在遭到淘汰後，兩人在休息室發生爭吵的消息，隨後媒體也向丹東尼求證這個消息。

丹東尼在受訪時表示，「不、不，我不認為。你知道的，關於如何打得更好，我們經常會有爭論，有時候可能會激烈一點，有時候可能不會，這是很正常的，我認這是你們把本來不是問題的事情放大了。」

談到本賽季球隊的表現時丹東尼說：「賽季初我們表現得很掙扎，遭遇一些球員傷病困擾、禁賽問題，還有諸多的不順，不過到了某個時刻，我們團結在一起，在最後四個月，我們打出聯盟第一或第二的成績，我認為球員間團結在一起了。」

雖然最終挑戰爭冠再度失利，丹東尼仍為球員本季所做的努力感到驕傲，「今年夏天是時候進行一些重組了，我們必須找到如何再次爬上那個位置的方法。」