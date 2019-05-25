NBA／德瑞克繼續幫暴龍主帥按摩？美運彩公司為此開盤

2019-05-25 08:01 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



加拿大饒舌歌手德瑞克（Drak）日前在東區冠軍賽第三、四戰時，場邊一舉一動都受到矚目，尤其是在第四戰還被捕捉到在場邊幫暴龍主帥諾斯（Nick Nurse）按摩的畫面，這個舉動也讓美國運彩公司Bovada為他開盤，是否會在26日回到主場的第六戰，繼續當諾斯的「按摩師」。

德瑞克是暴龍知名死忠球迷，也是加拿大勁旅全球形象大使，不過日前東區冠軍賽移師多倫多進行時，他在暴龍主場自由走動的行為引發爭議，其中最引人矚目的就是他在比賽中跑去暴龍總教練諾斯身後，並且替他按摩肩膀。

這個舉動讓公鹿主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）頗有微詞，他指出：「在比賽時間，球迷是不允許進入球場的，無論德瑞克在暴龍的身分是什麼，他都應該遵守，人們制定出的規則和界線是有存在的理由。」不過諾斯也對此事回應，他表示當時非常專注在場上，甚至沒什麼感覺。

兩隊系列賽打完五戰，暴龍靠著雷納德（Kawhi Leonard）領軍，加上剛喜獲麟兒的板凳暴徒范弗利特（Fred VanVleet）外線火力支援下，在先輸兩場的情況下連贏三場，取得3：2的聽牌優勢回到多倫多，第六戰將在明天上午8時30分開打。

而德瑞克是否會在第六戰現身也備受關注，運彩公司還為他開盤，讓彩迷可以下注他是否還會在第六戰中幫諾斯按摩肩膀，目前「會」的賠率為3.25、「不會」的賠率為1.29，賭盤並不看好德瑞克會繼續扮演諾斯的「按摩師」。