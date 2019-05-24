NBA／23號板凳奇兵7顆三分彈 助暴龍插旗公鹿

2019-05-24 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



范弗利特。 美聯社 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

東區冠軍賽系列賽前四戰打完戰成平手的暴龍與公鹿，今天在攸關聽牌的關鍵第五戰，暴龍隊靠著替補上陣的范弗利特（Fred VanVleet）投進7顆三分球、攻下21分，加上雷納德（Kawhi Leonard）35分、7籃板、9助攻表現，率隊以105：99擊敗公鹿隊，以三連勝取得3勝2負的聽牌優勢。

系列賽前兩戰都在主場收下勝利的公鹿，前往多倫多踢到鐵板，先在第三戰與暴龍戰至二度延長後落敗，第四戰暴龍靠著板凳球員給予火力支援，強勢把系列賽扳成平手。

第五戰回到密爾瓦基主場的的公鹿，一開賽就打出強勢進攻，在多點開花情況下打出一波20：9攻勢取得領先，其中布萊德索（Eric Bledsoe）與波格登（Malcolm Brogdon）分別攻下9分、8分，首節打完取得10分領先。

不過次節公鹿的進攻卻無預警的陷入「當機」，7分多鐘的時間內只靠安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）擺進2分，反觀暴龍打出一波16：2攻勢反超，公鹿則於末段在安戴托昆波帶領下要回領先，半場打完公鹿只領先暴龍3分。

易籃後，暴龍先以羅瑞（Kyle Lowry）的三分球追平比數，不過公鹿靠著布萊德索內切外投帶領下，回敬一波14：2攻勢，又要回雙位數的領先；在上一戰替補表現爆發的暴龍范弗利特在這節投進3顆三分球、前三節共轟進5顆三分球之下，以3分之差緊咬公鹿。

暴龍在決勝節先靠雷納德的後仰跳投追到1分差，再以范弗利特和雷納德接力連續3顆三分球命中，趁勢打出10：0攻勢逆轉戰局，公鹿則是靠著安戴托昆波、洛培茲（Brook Lopez）回敬兩顆三分球， 追平比分。

此時手感發燙的范弗利特投進個人單場第7顆三分球， 且要回領先，再靠著罰球及席亞康（Pascal Siakam）在讀秒階段空擋扣籃， 把領先擴大至5分，最終暴龍就以6分差搶下聽牌優勢。