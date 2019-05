NBA／23號板凳奇兵7顆三分彈 助暴龍插旗公鹿

范弗利特。 美聯社 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

東區冠軍賽系列賽前四戰打完戰成平手的暴龍與公鹿,今天在攸關聽牌的關鍵第五戰,暴龍隊靠著替補上陣的范弗利特(Fred VanVleet)投進7顆三分球、攻下21分,加上雷納德(Kawhi Leonard)35分、7籃板、9助攻表現,率隊以105:99擊敗公鹿隊,以三連勝取得3勝2負的聽牌優勢。

系列賽前兩戰都在主場收下勝利的公鹿,前往多倫多踢到鐵板,先在第三戰與暴龍戰至二度延長後落敗,第四戰暴龍靠著板凳球員給予火力支援,強勢把系列賽扳成平手。

第五戰回到密爾瓦基主場的的公鹿,一開賽就打出強勢進攻,在多點開花情況下打出一波20:9攻勢取得領先,其中布萊德索(Eric Bledsoe)與波格登(Malcolm Brogdon)分別攻下9分、8分,首節打完取得10分領先。

不過次節公鹿的進攻卻無預警的陷入「當機」,7分多鐘的時間內只靠安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)擺進2分,反觀暴龍打出一波16:2攻勢反超,公鹿則於末段在安戴托昆波帶領下要回領先,半場打完公鹿只領先暴龍3分。

易籃後,暴龍先以羅瑞(Kyle Lowry)的三分球追平比數,不過公鹿靠著布萊德索內切外投帶領下,回敬一波14:2攻勢,又要回雙位數的領先;在上一戰替補表現爆發的暴龍范弗利特在這節投進3顆三分球、前三節共轟進5顆三分球之下,以3分之差緊咬公鹿。

暴龍在決勝節先靠雷納德的後仰跳投追到1分差,再以范弗利特和雷納德接力連續3顆三分球命中,趁勢打出10:0攻勢逆轉戰局,公鹿則是靠著安戴托昆波、洛培茲(Brook Lopez)回敬兩顆三分球, 追平比分。

此時手感發燙的范弗利特投進個人單場第7顆三分球, 且要回領先,再靠著罰球及席亞康(Pascal Siakam)在讀秒階段空擋扣籃, 把領先擴大至5分,最終暴龍就以6分差搶下聽牌優勢。

