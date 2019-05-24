NBA／不急於讓杜蘭特復出 勇士總管：不希望他傷勢反覆

2019-05-24 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



勇士隊杜蘭特傷情仍不穩定。 路透 分享 facebook 勇士隊今天更新了杜蘭特（Kevin Durant）的傷情，在聲明中表示，杜蘭特尚未參與訓練，目前仍在積極恢復中，且不太可能出戰總冠軍賽第一戰，不過仍有希望在總冠軍賽中某個時間回歸，勇士總管麥爾斯（Bob Myers）表示，不希望看到杜蘭特的傷勢反覆出現。

杜蘭特在與火箭系列賽第五戰中拉傷右小腿，之後就進入傷兵名單，勇士雖在少了一個進攻點情況下，仍靠著其他球員跳出，連續五年闖進總冠軍賽。

而今天勇士在聲明中表示，杜蘭特的傷勢雖正在不斷好轉，但是他目前還沒能夠參加訓練，所以目前來說，勇士表示杜蘭特不太可能在總冠軍賽第一戰復出，但他仍有機會在系列賽的某個時間點復出。

麥爾斯今天受訪時說：「杜蘭特傷病棘手的地方在於，他的傷勢不能出現反覆，我們也不希望看到這樣。這件事不能太著急，如果出現反覆，那他可能就完全打不了（這個系列賽）。」

「所以你必須勤奮又聰明。」麥爾斯說，「我們的運動醫學部門主管瑟拉布尼（Rick Celebrini）很棒，杜蘭特每天兩次來做治療，他正竭盡所能地康復，你不需要額外激勵讓他回歸。」