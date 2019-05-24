NBA／中斷連11年度第一隊 詹姆斯首度落第三隊

2019-05-24 07:49 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



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NBA官方公布了年度最佳陣容前三隊成員，哈登（James Harden）及安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）都拿下全部第一隊的選票，入選年度第一隊；而本季轉披「紫金戰袍」的詹姆斯（LeBron James）卻未獲得任何年度第一隊選票，最終僅入選年度第三隊，中斷連續11年入選年度第一隊的紀錄。

年度第一隊成員包括：哈登、安戴托昆波、柯瑞（Stephen Curry）、喬治和約柯奇（Nikola Jokic）。

年度第二隊成員包括：安比德（Joel Embiid）、杜蘭特（Kevin Durant）、里拉德（Damian Lillard）、雷納德（Kawhi Leonard）和厄文（Kyrie Irving）。

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年度第三隊成員包括：衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、葛里芬（Blake Griffin）、詹姆斯、戈貝爾（Rudy Gobert）和華克（Kemba Walker ）。

其中哈登與「字母哥」安戴托昆波都是獲得年度第一隊的選票，金塊隊的約柯奇則是生涯首度入選年度第一隊。

而過去連續11年入選年度第一隊的詹姆斯，今年卻未再受到青睞，他沒有獲得任何一張年度第一隊選票，僅拿下13張年度第二隊和72張年度第三隊選票，最終僅入選年度第三隊，中斷個人連續11年入選年度第一隊的紀錄。

這也是詹姆斯職業生涯首度入選年度第三隊，他從2007年至18年，連續11年入選年度最佳陣容第一隊，這也是NBA歷史上最長紀錄，不過本季他受到傷勢困擾，只打了55場比賽，留下場均27.4分、8.5籃板、8.3助攻和1.3抄截成績。