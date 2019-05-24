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NBA／杜蘭特總冠軍賽G1來不及復出 勇士下周再更新傷情

2019-05-24 07:01聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

積極備戰總冠軍賽的金州勇士今天更新的傷兵傷情，宣布因右小腿拉傷進入傷兵名單的杜蘭特（Kevin Durant）不太可能在總冠軍賽第一戰復出，但仍有機會在總冠軍賽的某個時間復出。

杜蘭特在西區季後賽次輪、與火箭隊的系列賽第五戰，他在第三節還剩下2分05秒時，完成一次中距離跳投後落地時出現右小腿受傷情況，當時他落地時並未與防守球員有所接觸，且自己也未有踩不穩狀況，卻出現傷情，一跛一跛的離開球場前往休息室治療。

勇士雖傷兵不斷，仍靠著團隊其他球員適時跳出，西區冠軍賽直落四擊敗拓荒者隊，連五季闖進總冠軍賽。

對於外界十分關心杜蘭特及卡珍斯（DeMarcus Cousins）的傷情，今天勇士更新了兩人的傷情。勇士在聲明中表示，杜蘭特的傷勢雖正在不斷好轉，但是他目前還沒能夠參加訓練，所以目前來說，勇士表示杜蘭特不太可能在總冠軍賽第一戰復出，但他仍有機會在系列賽的某個時間復出。

卡珍斯在4月16日季後賽首輪對戰快艇隊時造成左大腿股四頭肌撕裂傷後就高掛免戰牌，今天勇士也更新了卡珍斯的傷情，表示他的傷情也不斷好轉，有機會在總冠軍賽中復出，不過尚未有具體時間，美國時間23日是卡珍斯受傷後首度與球隊一起訓練。

最後勇士表示，將會在美國時間下周三（總冠軍賽開打前一天）更新杜蘭特與卡珍斯的傷情。

杜蘭特右小腿拉傷，勇士隊表示不太可能在總冠軍賽第一戰復出。美聯社
杜蘭特右小腿拉傷，勇士隊表示不太可能在總冠軍賽第一戰復出。美聯社
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勇士杜蘭特卡珍斯

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