親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
法網
籃球
綜合
路跑

今各地悶熱有午後雷陣雨 南部防大雨

薩爾瓦多副總統當選人：不排除與台灣恢復邦交可能性

運動筆記領先集團超快！但是11k以後呢，，，故宮南院音樂星空馬拉松半馬！32度！跑在蒙古〜2019烏蘭巴托馬拉松
健行筆記【雪劍縱走Day2】翠池 -- 油婆蘭營地20190513一日玉北來回賞杜鵑
NBA年度最佳防守陣容精彩好球 (2018-19賽季)新秀第一隊好球剪輯 (2018-19賽季)

東區決賽最終診斷 字母哥將會找出突破點

2019-05-24 07:00特約記者李亦伸

東區決賽公鹿vs.暴龍系列戰，一夕數變。公鹿G1、G2在主場修理暴龍，取得2：0領先，暴龍除了雷納德，全隊都不在狀況內，板凳三大主力伊巴卡+鮑威爾+范弗利特，以及先發射手格林全部失常又打鐵。全世界都認為，這個系列賽不是4：0，最多4：1，公鹿就能淘汰暴龍。

結果球是圓的，G3、G4轉戰暴龍主場，暴龍連勝兩場，系列賽追成2：2平手。暴龍三大板凳+中鋒小加索+主控羅瑞在G4全部醒了，這下局面又亂了，公鹿有對戰優勢，但優勢愈來愈不明顯。

西區冠軍賽四戰就結束，但東區冠軍賽戰況混亂，暴龍與公鹿都能堅守主場，恐怕將要打到...
西區冠軍賽四戰就結束，但東區冠軍賽戰況混亂，暴龍與公鹿都能堅守主場，恐怕將要打到第七戰才能分勝負。 美聯社
分享

暴龍除了固定「八人輪換」有正常甚至超水準發揮，最主要致勝之道是「成功圍堵限制字母哥」。字母哥犀利突破、殺入禁區、攻防轉換和內線牽制力，不再是暴龍難以阻擋的威脅，暴龍靠圍堵字母哥成功改變系列賽走向，也為自己打開生機。

雙方各自在主場贏球，兩隊例行賽分別是58勝、60勝，兩隊領袖球星字母哥和雷納德各自展現不同帶隊能力，公鹿更多依靠三分手氣，暴龍需要板凳打出穩定爆發力，兩隊需要致勝元素和打法，各有優勢也各有缺陷。

公鹿G4就是栽在字母哥被限制，加上三分失靈。暴龍G4就是贏在防守，以及熄火近三場的板凳球員瘋狂爆發。從比賽內容看，G5公鹿會贏。因為公鹿在系列賽表現出來的穩定性、得分點、陣容深度都更好於暴龍，公鹿沒有理由在主場失守，尤其是連輸兩個客場後，公鹿必然會在主場反彈。

公鹿主將安戴托昆波(左)和暴龍主將雷納德(右)均是球技高超且主導團隊攻勢，兩人一...
公鹿主將安戴托昆波(左)和暴龍主將雷納德(右)均是球技高超且主導團隊攻勢，兩人一旦無法正常發揮，球隊勢必也會大受影響。 美聯社
分享

從聯盟格局上看，這個系列賽打到目前為止，氣氛和張力已經取成功，聯盟也創造更好形勢和關注力。公鹿沒有絕對必勝把握，暴龍也不是弱隊，接下來就要憑實力和臨場。公鹿是一支比暴龍稍好又穩定的球隊。

從對戰形勢上看，字母哥被限制1.5場，接下來他會找到突破點，打出更大侵略性和創造力，暴龍還是會全面圍堵字母哥，但回到主場，字母哥將會很難阻擋，他能帶領公鹿取得關鍵性勝利。

字母哥(右二)在主客場的表現有不小的差距，光是以罰球來看，前兩戰在主場共有24次...
字母哥(右二)在主客場的表現有不小的差距，光是以罰球來看，前兩戰在主場共有24次罰球機會，他投進了18球之多(75.0%)，但在客場兩戰只有17次罰球機會，僅投進8球(47.1%)。 美聯社
分享

從角色球員系列賽總體表現去看，公鹿角色球員、板凳發揮都要比暴龍更出色+穩定，這是贏得分區決賽最重要後盾。只要字母哥打出威脅性和牽制力，公鹿就能控制東區決賽，找到擊敗暴龍缺口，字母哥今年季後賽打得足夠聰明，他也在不斷成長，字母哥累積足夠經驗打分區決賽，這是暴龍最頭痛難解困境。

暴龍是有實力翻盤，除了有效限制字母哥，暴龍需要三大板凳場場有水準發揮，同時主控羅瑞和中鋒小加索都不能失常，這是目前暴龍最無法控制的細節和球員狀況。小加索和羅瑞現在的狀況是只能兩場好一場，經常是三場才能打好一場，這樣的老化現象和起伏，很難幫助暴龍在決勝關鍵拿下勝利。

暴龍控衛羅瑞(右)的表現對勝負也有很大的影響，他在攻守兩端比公鹿控衛布萊德索(左...
暴龍控衛羅瑞(右)的表現對勝負也有很大的影響，他在攻守兩端比公鹿控衛布萊德索(左)承擔更重的責任與壓力。 美聯社
分享

東區冠軍我看好公鹿。

公鹿暴龍安戴托昆波雷納德

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

相關新聞

NBA／東決G5關鍵戰 公鹿、暴龍都要搶聽牌

2019-05-24 08:20

NBA／中斷連11年度第一隊 詹姆斯首度落第三隊

2019-05-24 07:49

NBA／杜蘭特總冠軍賽G1來不及復出 勇士下周再更新傷情

2019-05-24 07:01

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-22 10:55

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-21 12:15

NBA／暴龍想勝出 得靠板凳

2019-05-24 00:02

NBA／只給尼克7天交易 波爾辛吉斯曾威脅要回歐洲

2019-05-23 18:04

NBA／隊友表現掙扎 米道頓：忘記是唯一解

2019-05-23 16:57

NBA／貝佛利落選年度防守陣容 米勒、韋德抱不平

2019-05-23 16:38

NBA／爆厄文轉隊黑歷史 騎士：他以手術威脅

2019-05-23 15:52

NBA／網紅惡搞柯瑞無球跑動 引柯爾現身回應

2019-05-23 15:00

NBA／雷納德沒問題 暴龍：羅瑞狀況才嚴重

2019-05-23 14:40

NBA／考佛回母校致詞 當年交易價值是台影印機

2019-05-23 14:30

NBA／德瑞克場邊太「搶戲」 公鹿主帥頗有微詞

2019-05-23 14:19

NBA／伊巴卡舉逆轉馬刺為例 雷納德尷尬回應

2019-05-23 13:31

NBA／年度防守陣容公佈 貝佛利、透納喊不尊重

2019-05-23 12:38

NBA／勇士橫掃晉級 貝佛利：快艇給最大挑戰

2019-05-23 11:43

NBA／勇士休9天史上第3久 奪冠與否無正相關

2019-05-23 11:14

NBA／遭暴龍扳平 字母哥：G5沒壓力

2019-05-23 10:37

NBA／常互傳訊討論生活？KD推特打臉記者

2019-05-23 09:36

NBA／留人各出奇招 地產商送房盼留雷納德

2019-05-23 09:32

NBA／年度防守第一隊 公鹿2大將入選

2019-05-23 08:20

NBA／杜蘭特未來動向 經紀人：百分百不確定

2019-05-23 07:52

西區決賽落幕 另一個柯瑞正要起飛

2019-05-23 07:00

柯瑞、格林完全解放 勇士比2015、16年更瘋狂

2019-05-21 12:37

男高音對決重金屬樂團 林書豪能來點背景音效？

2019-05-16 07:00

雷納德絕殺之後 暴龍拼東決的三道關卡

2019-05-15 12:10

勇士贏拓荒者不難 但勇士很難輕鬆打

2019-05-15 07:00

丹東尼黔驢技窮 火箭該換總教練了

2019-05-13 07:00

體能耗盡、輪替球員難補上？ 暴龍搶七危機四伏

2019-05-12 18:03

浪花兄弟各掌半邊天 勇士擊落火箭關鍵4因素

2019-05-12 10:45

續命的主場生死戰 里拉德時間得提早開演

2019-05-10 07:00

SBL／富邦最佳耶誕大禮 賈西亞奪冠軍賽MVP

2019-05-09 21:51

矽谷金球對決常春藤魔球 勇士、火箭新世代比拚

2019-05-09 07:00

雷納德季後賽大驚奇 重現布萊恩顛峰時刻

2019-05-07 07:00

罰球吹判影響戰局？ G3看綠衫軍困境與聯盟趨勢

2019-05-06 11:33

席亞康爆紅之路 喀麥隆內戰見真章

2019-05-02 07:00

火箭山窮水盡想翻身 莫忘手中還有一張好牌

2019-05-02 07:00

火箭vs.勇士 三大決勝點拚勝負

2019-04-29 07:00
看更多

熱門文章

NBA／網紅惡搞柯瑞無球跑動 引柯爾現身回應

2019-05-23 15:00

NBA／年度防守陣容公佈 貝佛利、透納喊不尊重

2019-05-23 12:38

NBA／雷納德沒問題 暴龍：羅瑞狀況才嚴重

2019-05-23 14:40

日職／王柏融3支1貢獻打點及得分 火腿中止4連敗

2019-05-23 20:05

NBA／杜蘭特未來動向 經紀人：百分百不確定

2019-05-23 07:52

NBA／爆厄文轉隊黑歷史 騎士：他以手術威脅

2019-05-23 15:52

日職／球隊中止連敗心情好 王柏融戲弄中島卓也

2019-05-23 21:26

NBA／伊巴卡舉逆轉馬刺為例 雷納德尷尬回應

2019-05-23 13:31

NBA／勇士休9天史上第3久 奪冠與否無正相關

2019-05-23 11:14

NBA／德瑞克場邊太「搶戲」 公鹿主帥頗有微詞

2019-05-23 14:19

NBA／勇士橫掃晉級 貝佛利：快艇給最大挑戰

2019-05-23 11:43

NBA／考佛回母校致詞 當年交易價值是台影印機

2019-05-23 14:30

NBA／常互傳訊討論生活？KD推特打臉記者

2019-05-23 09:36

NBA／貝佛利落選年度防守陣容 米勒、韋德抱不平

2019-05-23 16:38

蘇迪曼盃／戰印尼搶4強 戴資穎：盡力奪勝

2019-05-23 20:24

NBA／留人各出奇招 地產商送房盼留雷納德

2019-05-23 09:32

NBA／遭暴龍扳平 字母哥：G5沒壓力

2019-05-23 10:37

NBA／隊友表現掙扎 米道頓：忘記是唯一解

2019-05-23 16:57

MLB／崔志萬短打反制佈陣 希爾氣到爆粗口

2019-05-23 17:32

日職／王柏融敲1安選2保送 火腿找回攻擊火力

2019-05-23 20:21

NBA／只給尼克7天交易 波爾辛吉斯曾威脅要回歐洲

2019-05-23 18:04

MLB／剛因不夠拚挨批 卡諾全力跑壘就受傷

2019-05-23 11:36

NBA／杜蘭特總冠軍賽G1來不及復出 勇士下周再更新傷情

2019-05-24 07:01

MLB／托瑞斯再砲轟金鶯寫紀錄 沙胖恐成傷兵

2019-05-23 16:40

MLB／哈波戲弄球迷 將球丟向球場屋頂

2019-05-23 15:52

法網／球王、費爸挑戰 納達爾仍看好奪第12冠

2019-05-23 17:08

中職／王溢正優質好投 猿隊半季率先20勝

2019-05-23 22:07

哈波打擊連年衰退 高速速球成罩門

2019-05-24 07:00

玉山盃／高一潘文輝飆速150km 目標155拚旅外

2019-05-23 14:10

法網／票房保證費德勒 回歸帶動人氣

2019-05-23 21:36

中職／上半球季結束前 新莊累積場次可望破千

2019-05-23 18:16

玉山盃／16歲火球男 國內連2年產出

2019-05-24 00:00

NBA／暴龍想勝出 得靠板凳

2019-05-24 00:02

嘉義長庚動作儀發威 助偏鄉空手道選手全中運狂摘12金

2019-05-23 15:58

MiLB／王維中收下第2個中繼點 林凱威獲本季首勝

2019-05-23 17:13

MLB／第九局逆轉滿貫砲 馬林魚竟然6連勝啦

2019-05-24 07:46

中職／先發輪值撐腰 猿有本錢用大聯盟洋砲爭冠

2019-05-24 07:00

蘇迪曼盃／8強賽碰印尼 中華羽球隊拚隊史新猷

2019-05-24 00:04

MLB／今日戰績表 洋基5轟勝金鶯拉出4連勝

2019-05-23 15:00

東區決賽最終診斷 字母哥將會找出突破點

2019-05-24 07:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top