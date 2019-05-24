東區決賽最終診斷 字母哥將會找出突破點

東區決賽公鹿vs.暴龍系列戰，一夕數變。公鹿G1、G2在主場修理暴龍，取得2：0領先，暴龍除了雷納德，全隊都不在狀況內，板凳三大主力伊巴卡+鮑威爾+范弗利特，以及先發射手格林全部失常又打鐵。全世界都認為，這個系列賽不是4：0，最多4：1，公鹿就能淘汰暴龍。

結果球是圓的，G3、G4轉戰暴龍主場，暴龍連勝兩場，系列賽追成2：2平手。暴龍三大板凳+中鋒小加索+主控羅瑞在G4全部醒了，這下局面又亂了，公鹿有對戰優勢，但優勢愈來愈不明顯。

西區冠軍賽四戰就結束，但東區冠軍賽戰況混亂，暴龍與公鹿都能堅守主場，恐怕將要打到第七戰才能分勝負。 美聯社 分享 facebook

暴龍除了固定「八人輪換」有正常甚至超水準發揮，最主要致勝之道是「成功圍堵限制字母哥」。字母哥犀利突破、殺入禁區、攻防轉換和內線牽制力，不再是暴龍難以阻擋的威脅，暴龍靠圍堵字母哥成功改變系列賽走向，也為自己打開生機。

雙方各自在主場贏球，兩隊例行賽分別是58勝、60勝，兩隊領袖球星字母哥和雷納德各自展現不同帶隊能力，公鹿更多依靠三分手氣，暴龍需要板凳打出穩定爆發力，兩隊需要致勝元素和打法，各有優勢也各有缺陷。

公鹿G4就是栽在字母哥被限制，加上三分失靈。暴龍G4就是贏在防守，以及熄火近三場的板凳球員瘋狂爆發。從比賽內容看，G5公鹿會贏。因為公鹿在系列賽表現出來的穩定性、得分點、陣容深度都更好於暴龍，公鹿沒有理由在主場失守，尤其是連輸兩個客場後，公鹿必然會在主場反彈。

公鹿主將安戴托昆波(左)和暴龍主將雷納德(右)均是球技高超且主導團隊攻勢，兩人一旦無法正常發揮，球隊勢必也會大受影響。 美聯社 分享 facebook

從聯盟格局上看，這個系列賽打到目前為止，氣氛和張力已經取成功，聯盟也創造更好形勢和關注力。公鹿沒有絕對必勝把握，暴龍也不是弱隊，接下來就要憑實力和臨場。公鹿是一支比暴龍稍好又穩定的球隊。

從對戰形勢上看，字母哥被限制1.5場，接下來他會找到突破點，打出更大侵略性和創造力，暴龍還是會全面圍堵字母哥，但回到主場，字母哥將會很難阻擋，他能帶領公鹿取得關鍵性勝利。

字母哥(右二)在主客場的表現有不小的差距，光是以罰球來看，前兩戰在主場共有24次罰球機會，他投進了18球之多(75.0%)，但在客場兩戰只有17次罰球機會，僅投進8球(47.1%)。 美聯社 分享 facebook

從角色球員系列賽總體表現去看，公鹿角色球員、板凳發揮都要比暴龍更出色+穩定，這是贏得分區決賽最重要後盾。只要字母哥打出威脅性和牽制力，公鹿就能控制東區決賽，找到擊敗暴龍缺口，字母哥今年季後賽打得足夠聰明，他也在不斷成長，字母哥累積足夠經驗打分區決賽，這是暴龍最頭痛難解困境。

暴龍是有實力翻盤，除了有效限制字母哥，暴龍需要三大板凳場場有水準發揮，同時主控羅瑞和中鋒小加索都不能失常，這是目前暴龍最無法控制的細節和球員狀況。小加索和羅瑞現在的狀況是只能兩場好一場，經常是三場才能打好一場，這樣的老化現象和起伏，很難幫助暴龍在決勝關鍵拿下勝利。

暴龍控衛羅瑞(右)的表現對勝負也有很大的影響，他在攻守兩端比公鹿控衛布萊德索(左)承擔更重的責任與壓力。 美聯社 分享 facebook

東區冠軍我看好公鹿。