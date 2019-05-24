NBA／東決G5關鍵戰 公鹿、暴龍都要搶聽牌

2019-05-24 08:20 聯合新聞網 文字直播



東區決賽G5，公鹿(右)與暴龍兩隊都要搶勝。 美聯社 分享 facebook

【賽前報導】

東區決賽系列賽，暴龍在兩場主場都取勝後，兩軍打成2:2平手，今天在公鹿主場進行比賽，獲勝一隊將率先搶下聽牌的優勢，雙方勢必會全力以赴奪下勝利。

暴龍於上役主將雷納德雖只有19分攻勢，寫下本季季後賽新低，但藉由板凳球員伊巴卡17分、13籃板及包威爾18分的發揮，使得他們取得一場大勝，善用板凳球員將是暴龍重要關鍵，讓先發球員有調節體力的空間。

至於公鹿隊，首度在本季嚐到連敗的滋味，除了「字母哥」安戴托昆波外，其他球員的得分火力未能發揮也是關鍵所在，此役回到主場，將重新組織團隊。

賽事文字轉播

比賽數據