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NBA／只給尼克7天交易 波爾辛吉斯曾威脅要回歐洲

2019-05-23 18:04聯合新聞網 綜合報導

波爾辛吉斯喊賣我時，曾以要回歐洲威脅尼克。 歐新社
波爾辛吉斯喊賣我時，曾以要回歐洲威脅尼克。 歐新社
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尼克與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）之間的愛恨情愁看似以然告一段落，不過尼克總裁米爾斯（Steve Mills）今日在一場粉絲論壇上爆料，波爾辛吉斯曾向球團下最後通牒，若不交易他那他就要回歐洲。

米爾斯說：「當他走進我的辦公室，我跟總管史考特（Scott Perry）坐在一塊，他劈頭就說：『我不想待在這，我不會跟尼克續約，我給你們7天的期限嘗試交易我，不然我就要回歐洲。」真正說起來，其實波爾辛吉斯是要回歐洲訓練、消磨時間，因為歐洲聯盟跟NBA之間有約定，他們不能簽下有NBA約在身的球員，反之NBA亦然。

若以「不續約」為前提，波爾辛吉斯一切的行為或許可以解釋。但前往歐洲打球的部分，以薪資上來看幾乎不可能，就算歐洲聯盟能開給頂尖球員的價碼，遠比NBA少上8位數字（歐洲頂尖球員每年薪水少於300萬美元），波爾辛吉斯不可能眼巴巴看著錢飛走。

不過對尼克球迷來說，縱使樂透抽籤失利，交易波爾辛吉斯還是有機會讓他們升級下個賽季的陣容。尼克今夏將有龐大的薪資空間，而作為大市場球隊他們確實有能力爭取球星加盟，一切端看制服組如何操作。至於波爾辛吉斯，相信他能在達拉斯取得好合約，並跟唐西奇（Luka Doncic）組成令人期待的搭檔。

波爾辛吉斯薪資制服薪水樂透

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