NBA／隊友表現掙扎 米道頓：忘記是唯一解

2019-05-23 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



東區第4戰登場前，公鹿隊球星米道頓（Khris Middleton）、「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和布萊德索（Eric Bledsoe）成為投籃訓練後最後離開球場的球員，3人針對罰球和外線加強，儘管球隊最終落敗，但苦練似乎仍是有些成效。

3名球星第3戰合計命中率僅2成3，第4戰狀況提升不少，安戴托昆波拿下25分、13籃板，米道頓更是15投11中轟下全場最高30分，不過布萊德索7投僅2中拿5分，球隊最終以102：120敗給暴龍隊，本季僅第2度吞下連敗。

安戴托昆波強調，球隊有很多部分需要打得更好，「我們必須修正些東西。」

投籃狀況是布萊德索的當務之急，季後賽前兩輪他平均有16分，但東區決賽他平均得分已經掉到8.3分。

公鹿替補後衛康納頓（Pat Connaughton）表示，布萊德索要能相信自己，「他要了解，沒有他我們就不會走到這裡。每個人打得不好的時候都會失望，因為他們覺得拖累到團隊，他很想有好表現。」

布萊德索昨天的5分是先發球員中最低，他賽後早早就離開休息室，上巴士前沒有回答媒體提問，但也向支持者表示沒有大礙。

米道頓說，他鼓勵布萊德索的方式就是要隊友忘記這一切，「不想想太多，這是能表現好一點的唯一方式。」

除了布萊德索，波格登（Malcolm Brogdon）第4戰也打得掙扎，全場11投2中只拿4分，和前3戰都有兩位數得分大相逕庭，不過米道頓仍強調，系列賽只是被扳平，不是世界末日，「我知道第5戰絕對會是場硬戰。」