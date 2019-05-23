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NBA年度最佳防守陣容精彩好球 (2018-19賽季)新秀第一隊好球剪輯 (2018-19賽季)

NBA／貝佛利落選年度防守陣容 米勒、韋德抱不平

2019-05-23 16:38聯合報 記者劉肇育╱即時報導

貝佛利未入選年度防守陣容。 路透
貝佛利未入選年度防守陣容。 路透
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NBA官方在今天公布本年度最佳防守陣容一、二隊，其中洛杉磯快艇隊「鐵血後衛」貝佛利（Patrick Beverley）與休士頓火箭隊塔克（PJ Tucker）皆未入選，在聯盟間引發熱烈討論，「大嘴」米勒（Reggie Miller）也藉此機會公布心目中的最佳防守陣容，為兩人打抱不平。

在聯盟今天公布的最佳防守陣容一、二隊中，一隊為爵士隊戈貝爾（Rudy Gobert）、雷霆隊喬治（Paul George）、塞爾蒂克隊史馬特（Marcus Smart）、公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）及布萊德索（Eric Bledsoe）；二隊則為鵜鶘隊哈勒戴（Jrue Holiday）、76人隊安比德（Joel Embiid）、暴龍隊雷納德（Kawhi Leonard）、勇士隊湯普森（Klay Thompson）及格林（Draymond Green）。

對於今年在季後賽期間靠著鐵血般的防守，讓衛冕軍勇士吃足悶虧的快艇貝佛利，以及身為火箭防守樞紐的塔克都未出現在這兩份名單中，不少球員與球評都為兩人打抱不平。

其中「大嘴」米勒就公布了心目中的防守一、二隊名單，貝佛利取代布萊德索出現在防守第一隊，塔克則是取代格林排入防守第二隊，他在留言中提到，「隨著最佳防守陣容的公布，這是我的投票名單，對於貝佛利未出現在第一、二隊陣容中，我真的非常的訝異。」

而本賽季退役的「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）也說：「最佳防守陣容沒有貝佛利？這讓人感受到不被尊重與難過，是否該問問球員誰應該入選吧。」

勇士快艇米勒

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