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NBA／爆厄文轉隊黑歷史 騎士：他以手術威脅

2019-05-23 15:52聯合報 記者劉肇育╱即時報導

騎士老闆近日受訪時爆出厄文當年要求「賣我」的黑歷史。 美聯社
騎士老闆近日受訪時爆出厄文當年要求「賣我」的黑歷史。 美聯社
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波士頓塞爾蒂克後衛厄文（Kyrie Irving）今年在球隊於季後賽第二輪止步後，未來動向受到各界高度關注，不過他的前東家克里夫蘭騎士老闆吉伯特（Dan Gilbert）卻在近日受訪時爆出厄文當年要求「賣我」的黑歷史，對於可能在今夏轉隊的厄文來說無疑是一大打擊。

厄文在2017年7月向騎士提出賣我要求，當時傳出原因在於他不希望繼續在詹姆斯（LeBron James）的陰影下打球，雖然騎士百般不願，但仍與塞爾蒂克進行了交易，避免最終血本無歸。

而騎士老闆吉伯特近日在接受美國媒體訪問時也透露，當時球團會送走還有兩年合約的厄文除了考量到交易時機點外，另一大主因就是他以動手術讓賽季報銷為威脅，「如果我們當時拖到他合約僅剩一年再交易，不會有太多球隊願意高價換取他。隨後他的經紀人也告訴我們，如果我們不交易他，他就準備去進行膝蓋手術，這可能讓他缺席接下來的賽季。」

最終厄文如願加盟塞爾蒂克，也確實因為膝蓋手術錯過了2018年季後賽，但本賽季回歸後他的表現卻屢屢遭到質疑，甚至被認為已不在綠衫軍的未來規劃之中。

對於厄文今年夏天有權跳脫合約投入自由市場，吉伯特也認為他離開豆城的機率相當高，「我認為他很可能再度離開，不過至少當年交易對我們來說是大獲全勝，獲得了很多重新建隊的籌碼。」

而吉伯特另外也談到了詹姆斯在湖人的第一個賽季，以及湖人季後換帥一事，「詹姆斯的年齡與合約承諾都是有期限的，所以他們必須不惜任何代價贏在當下，也因為他帶來這種壓力，讓我們贏得一次總冠軍，儘管這中間可能出現教練的異動，但這都是由於詹姆斯存在的球隊，都必須要有贏在當下的文化所影響。」

厄文塞爾蒂克詹姆斯

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