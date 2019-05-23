NBA／遭暴龍扳平 字母哥：G5沒壓力

2019-05-23 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



遭到對手扳平系列賽，公鹿「字母哥」安戴托昆波對第五戰不感覺到壓力。 美聯社 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

東區冠軍賽暴龍對公鹿在系列賽前四戰戰成平手，第五戰將在明天上午8時30分在密爾瓦基展開，兩隊都想搶下聽牌優勢的關鍵戰役。

相較於西區冠軍賽勇士隊以直落四擊敗拓荒者隊，連五季挺進總冠軍賽，東區冠軍則是打得難分難解，公鹿在系列賽前兩戰，成功守住主場勝利，帶著2：0的領先優勢前往多倫多。

不過公鹿在第三戰與暴龍戰至二度延長落敗，第四戰暴龍又在板凳球員給予火力支援下，強勢將系列賽扳成平手，也確定這個系列賽至少要打六場才能分出勝負。

沒能在作客多倫多搶下「聽牌」優勢，且遭到對手扳平系列賽，公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）並不感覺到壓力，「沒有壓力，顯而易見，我們需要再下一場比賽中保護好主場，這是我們該做的，但沒有壓力，我們就是享受比賽，努力打球、做自己而已。」

「字母哥」也指出第四戰落敗原因，認為是球隊侵略性不足，尤其在第三節沒能打出進攻高潮，他說：「我們在各方面表現都需要提升，但我們不會因此喪失信心。」

除了關注球員在場上拚戰外，場邊人員的行為同樣受人矚目，加拿大饒舌歌手也是加拿大勁旅全球形象大使德瑞克（Drak）在第三戰安戴托昆波犯滿畢業後時揮手送別他，第四戰還被捕捉到在場邊幫暴龍主帥諾斯（Nick Nurse）按摩的畫面。

不過德瑞克在球場邊「自由行動」的情況，讓公鹿主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）頗有微詞，「在比賽時間，球迷是不允許進入球場的，無論德瑞克在暴龍的身分是什麼，他都應該遵守，人們制定出的規則和界線是有存在的理由。」