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NBA／常互傳訊討論生活？KD推特打臉記者

2019-05-23 09:36聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

KD再度在推特與美國FOX體育台球評布朗斯德槓上。 歐新社
KD再度在推特與美國FOX體育台球評布朗斯德槓上。 歐新社
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金州勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）因右小腿拉傷高掛免戰牌，不過除了努力恢復健康、重回賽場外，也忙著在網路上與記者筆戰，再度在推特與美國FOX體育台球評布朗斯德（Chris Broussard）槓上。

布朗斯德在推特上寫道：「KD和我之間有一種又愛又恨的關係，我們會互發兩、三個小時的訊息，討論生活、籃球、媒體和信仰。」

而布朗斯德的這則推特隨後遭到杜蘭特本人轉發，並打臉布朗斯德，他寫下：「謊言、謊言、謊言、謊言......，你連我的電話號碼都沒有。」擺明就是要打臉布朗斯德，表明兩人並無私交。

對此布朗斯德再度回應，「IG的私訊、推特的私訊，在這個時代都是一回事，別說的都像是在說謊一樣。」

不過這也不是杜蘭特與布朗斯德首度槓上，日前布朗斯德在節目中提到，勇士少了杜蘭特下卻連戰皆捷，杜蘭特可說是活在「最慘的夢魘」中，還說若勇士在沒有杜蘭特下仍完成三連霸，杜蘭特手上的兩枚冠軍戒可能會遭質疑，當時這番言論已引起杜蘭特的回應。

杜蘭特勇士

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