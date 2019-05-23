NBA／留人各出奇招 地產商送房盼留雷納德

2019-05-23 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



多倫多球迷為了留住雷納德花招百出，近日還有一家多倫多地產商的CEO表示要贈送他一棟百萬美元別墅。 美聯社 分享 facebook

多倫多暴龍目前仍在為東區冠軍努力奮戰，不過外界也十分關注本季轉隊過來的主將雷納德（Kawhi Leonard）的未來動向，多倫多球迷為了留住雷納德花招百出，近日還有一家多倫多地產商的CEO表示，如果雷納德今夏與暴龍續約，他們願意送他一棟價值數百萬美元的空中別墅。

雷納德在本季離開馬刺，轉往多倫多改披暴龍球衣，並且擺脫傷病困擾，帶領暴龍挺進季後賽，並在東區季後賽一路闖關，目前正在進行的東區冠軍賽，暴龍也在0：2落後劣勢下，回到主場將系列賽扳平。

今年季後賽雷納德至今上場16場，繳出場均上場時間38.4分鐘，得到31.2分、8.4籃板、3.3助攻、1.5抄截的優異表現，也讓多倫多球迷期盼今年夏天能夠留住他。

為了留住雷納德，多倫多在各方展現出很大的誠意和努力，繼日前傳出有多倫多店家願意為雷納德提供終身免費的食物，只要他願意與暴龍續約，近日再傳出有地產商願意送他一棟價值數百萬美元的空中別墅。

而這間地產商的CEO馬斯（Simon Mass）也證實了這個消息，並且表示他們可以提供多倫多的多棟空中別墅給雷納德挑選。

馬斯說：「我們希望盡一切努力留著我們的MVP，我們非常喜歡他，且尊敬他在球場上的卓越表現。我們會把我們在這座城市的一切資源都放在雷納德眼前，展現我們留他的誠意。」