NBA／公鹿2名球員入選最佳防守陣容 主帥：為他們高興

2019-05-23 08:20 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



NBA今天（23日）宣布年度最佳防守陣容，包含爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gober）、雷霆隊喬治（Paul George）、塞爾蒂克史馬特（Marcus Smart）、公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）及布萊德索（Eric Bledsoe）。

戈貝爾獲得97張第一陣容的選票、2張第二陣容選票，排名所有球員之冠，而連兩年入選年度最佳防守陣容的戈貝爾，根據《ESPN》資深分析馬克思（Bobby Marks）報導，他還可以獲得50萬美元的獎金。

喬治則獲得96張第一陣容選票，而本季帶領公鹿打出好表現的「字母哥」安戴托昆波則是獲得94票，這也是他第一次入選第一陣容。

同時這也是公鹿隊史自1990-91年球季的羅伯森（Alvin Robertson）後，第一次有球員入選第一陣容，公鹿總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）聞訊也給予讚賞，「對於這兩人在防守端隊比賽帶來的東西，這是一個巨大的讚美和證明，被票選並公認為第一陣容，我非常高興，且為他們感到驕傲。」

布丹霍澤繼續說：「我認為作為一個團隊和一個想要擁有強大防守的球隊，需要很多個人才能才能實現這個目標，布萊德索和安戴托昆波都是如此有才華的防守者，我非常幸運能夠指導他們，每天晚上有機會看到他們的防守，和展現出來的破壞性。」

同時NBA也公布了第二陣容的入選名單，鵜鶘哈勒戴（Jrue Holiday）、76人安比德（Joel Embiid）、暴龍雷納德（Kawhi Leonard）、勇士湯普森（Klay Thompson）及格林（Draymond Green）。