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NBA／杜蘭特的未來動向 經紀人：百分百不確定

2019-05-23 07:52聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

勇士隊球星杜蘭特（Kevin Durant）未來動向傳言滿天飛，不過他的經紀人且是事業夥伴卡萊曼（Rich Kleiman）表示，自己也不確定杜蘭特的未來動向，仍在等待他的消息。

今年夏天杜蘭特可以選擇繼續留在勇士，也能跳脫球員選項合約，成為完全自由球員且自行決定去處，外界很關注他的動向，原先盛傳他打算跟厄文（Kyrie Irving）攜手跳槽尼克，後來籃網也浮上檯面，就連快艇都有機會搶到杜蘭特。

而卡萊曼日前拜訪華爾街日報時，談到杜蘭特的未來動向時表示，「我是百分之百不確定，我也在等杜蘭特的消息，這就是事實。」卡萊曼說，「我感覺這就像是一場戰爭，每個人都參與其中，當杜蘭特正在用他的方式去比賽、訓練時，他還沒有考慮好自己的未來。」

卡萊曼說：「他真的不確定，我也不確定。」

他還談到杜蘭特透過個人社群軟體作出回應一事，卡萊曼表示，自己喜歡杜蘭特的推特遊戲，認為他有權利去參與、去交流，去享受樂趣和玩笑。

卡萊曼說：「作為他的經紀人，我沒有權力去告訴他什麼事該做或不該做，他是30歲的成年人了，我們有著真誠的交流，但我永遠不會對他說，這樣做有損你的名譽。」

杜蘭特勇士快艇

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