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NBA賽事懶人包 (5月22日)賽事精華- 公鹿 vs. 暴龍 (5月22日)

NBA／板凳脫胎換骨 暴龍追平公鹿

2019-05-23 01:15聯合報 記者劉肇育／綜合外電報導

鮑威爾（左）、范弗利特替補出賽，替暴龍隊打下勝利江山。 （法新社）
鮑威爾（左）、范弗利特替補出賽，替暴龍隊打下勝利江山。 （法新社）
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不讓雷納德再孤軍奮戰，暴龍隊昨天與公鹿隊在東區冠軍賽第四戰，靠著三名板凳球員聯手進帳四十八分，以一二○比一○二扳平系列賽。

今年季後賽平均得分超過卅一分的雷納德，昨天僅拿十九分，個人今年季後賽第二度單場得分不到廿分，不過隊友挺身而出，不僅主控羅瑞拿下廿五分、六助攻、五籃板，替補上陣的鮑威爾、伊巴卡和范弗利特合力拿下四十八分，公鹿板凳只拿廿三分。

羅瑞（右）領軍往前衝，拿下全隊最高的廿五分。 （美聯社）
羅瑞（右）領軍往前衝，拿下全隊最高的廿五分。 （美聯社）
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羅瑞說：「我們很需要板凳球員有這樣的表現，這是今年季後賽到目前為止，第二次出現全隊都能挺身貢獻的情況。雷納德在場上能吸引大量防守關注力，為他人製造機會，這就是球隊中有一名超級巨星的優勢。」

雷納德在系列賽第三戰兩度延長賽中，雖腿部痠痛，仍打了五十二分鐘、拿下卅六分，而昨天暴龍教練諾斯在板凳球員有所發揮的情況下，讓他僅出賽卅四分鐘；根據統計，暴龍在雷納德缺陣的十四分鐘裡，團隊得分比公鹿多兩分。

雷納德強調，自己的身體狀況並沒有太大問題，也準備好帶領球隊創造歷史，諾斯說：「他應該有點累了，但看起來沒有太大問題，讓我第一次給予他更多的休息時間，儘管他並不想要這樣。」

公鹿安戴托昆波拿下廿五分、十籃板、五助攻，他說：「我們一直在做一樣的事情，那就是嚴防雷納德，讓其他人多出手，但今天他們的板凳球員站了出來。」

鮑威爾暴龍公鹿雷納德安戴托昆波

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