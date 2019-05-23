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西區決賽落幕 另一個柯瑞正要起飛

2019-05-23 07:00周汶昊 Wen-hao Chou

今年西區決賽第四戰打到了延長賽，拓荒者在最後3.3秒的反攻之中，面對兩分的落後，把球交到里拉德手上。無論球隊是追平進入二度延長，還是演出三分絕殺，都不關小柯瑞的事，因為他在這最後一擊中被換下，站在場邊看到時間終了。勇士再度逆轉了比賽，哥哥柯瑞又拿下了37分，拓荒者被橫掃出局。

在小柯瑞輸掉了西區冠軍戰的那一刻，也就此輸掉了聯盟分區決賽史上第一次的兄弟對決。在這個系列賽，小柯瑞平均出賽23分鐘，拿下6.3分，1.5助攻，總計三分球16投6中，命中率3成75，做為一個替補的得分後衛，小柯瑞的表現並不亮眼。除了在第二戰拿下16分之外，其餘比賽得分都是個位數，在第四戰甚至只拿下1分。反觀柯瑞的攻擊數據驚人，不僅拿下場均36.5分，7.2次助攻，三分球61投26中，命中率4成2，更是勇士不斷逆轉落後局勢的關鍵。小柯瑞和他哥哥一比，高下立判。

拓荒者替補後衛小柯瑞(右)在西區冠軍賽的表現當然是完全無法與他哥哥柯瑞(左)相比...
拓荒者替補後衛小柯瑞(右)在西區冠軍賽的表現當然是完全無法與他哥哥柯瑞(左)相比，但是能獲得球隊的重用，並曾享受到美好的時刻，相信會給予他很大的信心。 美聯社
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從客觀的數據來看，原本這兩人是不會被放在同一個天平上較量，但大家不由自主地都會拿他來和哥哥比較，而這也就是小柯瑞一路以來的生涯寫照，因為大家一直在期待第二個柯瑞出現。

進入聯盟六年，小柯瑞換過八支不同球隊體系，從勇士、灰熊、騎士、魔術、太陽、國王、獨行俠再到這一季的拓荒者，在他的職業生涯中，小柯瑞一直被拿來和哥哥比較，但小柯瑞不像哥哥那樣一進勇士就是未來少主之姿，他在勇士甚至連上場的機會都沒有。在別人眼中看來，小柯瑞似乎是因為哥哥的關係才有機會打職業籃球，但其實他的機會卻因為哥哥的光芒而更渺茫。

在2013年選秀會上落選之後，勇士之所以把小柯瑞簽下來，就是希望塑造兄弟檔同隊打球的行銷噱頭。雖然小柯瑞在勇士的發展聯盟球隊大殺四方，但就是得不到在NBA上場的機會。為什麼？因為球隊認為他和哥哥比起來還「不夠好」。

因為身材的關係，從小兄弟兩人都必須在別人質疑的眼光下打球，但做為弟弟的小柯瑞進入職業之後，不只要證明別人看走了眼，還得要證明自己能打得和哥哥一樣好。若說他哥哥曾因為身材而被人瞧不起，188公分的小柯瑞還更小支，雖然和哥哥只差3公分，但在場上看起來個頭就是小一號。有了哥哥的「前車之鑑」，每個聽過柯瑞成功故事的人，都會不由自主地希望在小柯瑞身上也看到同樣的驚奇。畢竟，他是柯瑞的弟弟，基因總該差不多吧。

沒想到，兩人發展的結果卻是差很多。這不是因為小柯瑞不努力，也不是他的球技差，兄弟兩人之間最大的差距，不是身高，不是年齡，而是運氣。

回頭說來，小柯瑞是個運氣很不好的運動員。他有能力打出驚人的表現，但卻很難贏得更高一級的機會，還總是在最不巧的時刻受傷，讓他籃球路的下一步充滿荊棘。和哥哥唸同一所高中的小柯瑞曾打破校史單季的得分紀錄，那個紀錄正是柯瑞畢業前所創下的。結果小柯瑞在畢業前受傷，讓他在大學市場乏人問津。後來雖然轉入名校杜克，在大四那年還打進所屬聯盟的明星第一隊，結果他又在畢業前受傷，間接讓他在NBA選秀落選。

這樣的情況，進入職業之後也一再重演。勇士為了市場考量而簽下了小柯瑞，但他打得再好也升不上去，於是只要有球隊給他機會，他就去試。他的NBA首秀是在灰熊，但才打了四分鐘，賽後就在球隊巴士上被釋出；接下來在騎士也是一樣，只打了九分鐘就沒了下文，NBA的第一季就只留下這麼兩場短短的出賽紀錄。隔年也是一樣，在魔術發展聯盟球隊打進了未來明星隊，但就是升不上去。轉到太陽也只出賽了兩場共四分鐘，就無奈地結束球季。無論他在發展聯盟打得多好，就是無法贏得更高層級的固定出賽機會。

小柯瑞(左)生涯在NBA的奮鬥過程，前幾年幾乎是跟林書豪一樣的慘，一直到第四支球...
小柯瑞(左)生涯在NBA的奮鬥過程，前幾年幾乎是跟林書豪一樣的慘，一直到第四支球隊國王後才有較多的出賽時間。 歐新社資料照片
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這一路以來，小柯瑞的身上有著太多和他個人無關的頭銜：他是聯盟冠軍及兩屆MVP的弟弟，他是年度第六人的兒子，結了婚之後，他還成了NBA年度總教練瑞佛斯(Doc Rivers)的女婿，以及NBA球星瑞佛斯(Austin Rivers)的姊夫。說小柯瑞生在柯瑞家是幸運，不如說給了同樣要走籃球路的他，一個比一個還要巨大的比較級。

所以無論他怎麼打，都會有人質疑：「你怎麼沒有打得像你哥哥/爸爸/岳父/小舅子那樣好？」這些比較的對象光是一個就夠嗆了，小柯瑞卻有四個，其中一個居然還是全球的籃球偶像。

這就是小柯瑞一直想要掙脫的巨大陰影，讓他更想走出自己的路。打到了第三季，小柯瑞總算靠著在夏季聯盟的表現，與重建的國王隊簽下自己人生第一紙的保障合約，全季出賽44場，還有9場先發。他曾在受訪時表示，雖然那年他有機會重回勇士，真正地和哥哥在NBA場上聯手出賽，但他拒絕了，因為他渴望能夠做自己。

靠著在國王的表現，小柯瑞和獨行俠簽下了兩年約，第一年就出賽70場比賽，先發42場，打出場均12.8分的突破性表現，原本看來一切就要好轉的籃球路，此時又被傷勢給打斷，讓他在獨行俠的第二年整季報銷。很難想像，他的運氣怎麼會這麼不好？他人生的劇本似乎就是在克服永無休止的逆境，若是從這個角度來看，小柯瑞的籃球路確實和哥哥完全不同。

小柯瑞(右)在獨行俠正要開始發光時，卻不幸被傷勢擊倒，2017-18球季都沒能再...
小柯瑞(右)在獨行俠正要開始發光時，卻不幸被傷勢擊倒，2017-18球季都沒能再上場。 歐新社資料照片
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在休養一年之後，小柯瑞和拓荒者簽下了兩年合約，他換穿31號球衣，不再是和哥哥爸爸一樣的30號。他也改打得分後衛，不再是和哥哥一樣的控球後衛。雖然他在拓荒者第一年的個人表現，不像他在獨行俠的第一年那樣亮眼，在隊上已經有里拉德和麥卡倫這一組不動的後場雙星之下，他的上場時間和發揮空間也被明顯壓縮，但小柯瑞卻打出了自己的價值，用更多元的得分手段和更強悍的防守去做好替補的工作。在拓荒者打進西區決賽之後，也讓小柯瑞下一季在球隊的位置更為穩固。

在西區冠軍賽落幕之後，眾人都在等著勇士的對手出爐。柯瑞兄弟對決的話題也隨之消失，小柯瑞也不再因此而被討論，但他想要做自己的努力不會停止。當年小柯瑞還在勇士發展聯盟打球的時候，曾經和湯普森的哥哥當過隊友，那時他們兩人也被暱稱為「浪花兄弟」，這也讓小柯瑞感歎，在兄弟的光環之下，他們連自己的綽號都沒有。

而今，小柯瑞克服了傷勢和偏見，在西區決賽找到了自己的位置，他這一路以來的努力，確實讓他不再只是第二個柯瑞，而是另一個柯瑞。也讓人期待下一季，他會打出更多屬於自己的時刻。

柯瑞

周汶昊 Wen-hao Chou

周汶昊（Wen-hao Winston Chou），這個名字的唸法是「問號」，也成了我的綽號。喜歡問問題，也熱衷於找答案，目前人在亞特蘭大附近唸運動行銷。有一個摯愛的知音和兩顆照映彼此的星。

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