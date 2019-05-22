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NBA賽事懶人包 (5月22日)賽事精華- 公鹿 vs. 暴龍 (5月22日)

NBA／總算等到板凳支援 羅瑞：季後賽第二次

2019-05-22 16:53聯合報 記者劉肇育╱即時報導

在靠著雷納德（Kawhi Leonard）等先發五虎一路將球隊帶進東區冠軍賽後，多倫多暴龍總算在今天與公鹿的系列賽第四戰等到來自板凳區的火力支援，包括伊巴卡（Serge Ibaka）、鮑威爾（Norman Powell）和范弗利特（Fred VanVleet）三人聯手拿下48分，幫助暴龍將系列賽扳成2：2平手。

暴龍今年雖然一路挺進冠軍賽，但僅靠著雷納德與先發球員獨挑大梁的表現卻為外界詬病，不過在今天與公鹿的系列賽第五戰，暴龍雖然依舊維持「8人輪替」，但板凳出發的伊巴卡、鮑威爾和范弗利特皆火力全開，讓暴龍板凳得分以48：23大勝公鹿。

根據統計數據，暴龍今天在雷納德下場休息的14分鐘裡，與公鹿打成29：27，讓教練諾斯（Nick Nurse）直言球隊打出這幾場比賽的最大優勢之一，「今天我們在雷納德缺陣的情況下，球隊依舊運作得很好。雷納德應該是有點累了，就像是我們幾名球員在這個系列賽的表現一樣，但他看起來沒有太大問題，這也讓我第一次給予他額外的休息時間，儘管他並不想要這樣。」

而拿下25分5籃板的羅瑞（Kyle Lowry）則表示，球隊在前幾階段太過依賴雷納德，但今天這場比賽其他人也為他挺身而出，「我們很需要板凳球員有這樣的表現，這是今年季後賽迄今為止，第二次出現全隊都能挺身而出並有所貢獻的情況。我們都知道雷納德會受到一些限制，但他在場上依舊能夠吸引大量防守關注力，為他人製造機會，這就是你球隊中有一名超級巨星的優勢。」

雷納德暴龍公鹿

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