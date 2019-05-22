NBA／接任灰狼總教練 桑德斯：父親靈魂與我們同在

2019-05-22 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



明尼蘇達灰狼在昨天宣布將由已故前總教練桑德斯（Flip Saunders）之子萊恩・桑德斯（Ryan Saunders）「真除」，成為灰狼新任總教練，在接受媒體訪問時他也特別向父親致意，強調父親的靈魂將會與灰狼所有人同在。

灰狼在一月開除總教練錫柏杜（Tom Thibodeau）後，由32歲的前總教練桑德斯之子萊恩・桑德斯暫代總教練職務，對於能承襲父親衣缽成為灰狼正式總教練，萊恩・桑德斯說：「我知道，他的靈魂會與我們同在，他在天上一直看著我們，我也明白，他肯定會認為沒有其他地方比灰狼更適合當我的起點。」

桑德斯過去曾執掌灰狼兵符11個賽季，率隊出賽819場拿下427勝392敗，其中在2004年曾與前狼王賈奈特（Kevin Garnett）攜手領軍挺進分區冠軍賽，隨後他又轉戰了活塞、巫師等隊，在2014年回到灰狼結束執教生涯，並在隔年因病去世，享年60歲。

而當年在父親旗下擔任助理教練的萊恩・桑德斯，對於將在下賽季正式扶正為總教練，他強調要感謝一路幫助他的所有人，「我的父親總會教導我『你就是自己的主人，要相信自己、相信周圍的人。』我認為是灰狼的球員讓一切變得如此特別，是他們讓我想要得到現在這一份工作，今天這個場合不僅與我有關，也與所有幫助過我的人有關。」

灰狼前鋒維金斯（Andrew Wiggins）也說：「我認為這件事很棒，從我的菜鳥球季開始，我就和萊恩一起奮鬥，這是屬於他應得的工作，在我的生涯中他不斷支持著我，我也支持著他，這一天到來對我們來說都相當美好。」