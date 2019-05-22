親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

全台3地最常打雷 防雷擊手機別放這裡

徐乃麟大動作澄清詐欺案 記者會上卻遭對方「突襲」

運動筆記從來不運動到突然跑山路 只因為一句話那些年 我們一起騙的照片
健行筆記【雪劍縱走Day2】翠池 -- 油婆蘭營地20190513一日玉北來回賞杜鵑
NBA賽事懶人包 (5月22日)賽事精華- 公鹿 vs. 暴龍 (5月22日)

NBA／接任灰狼總教練 桑德斯：父親靈魂與我們同在

2019-05-22 16:19聯合報 記者劉肇育╱即時報導

明尼蘇達灰狼在昨天宣布將由已故前總教練桑德斯（Flip Saunders）之子萊恩・桑德斯（Ryan Saunders）「真除」，成為灰狼新任總教練，在接受媒體訪問時他也特別向父親致意，強調父親的靈魂將會與灰狼所有人同在。

灰狼在一月開除總教練錫柏杜（Tom Thibodeau）後，由32歲的前總教練桑德斯之子萊恩・桑德斯暫代總教練職務，對於能承襲父親衣缽成為灰狼正式總教練，萊恩・桑德斯說：「我知道，他的靈魂會與我們同在，他在天上一直看著我們，我也明白，他肯定會認為沒有其他地方比灰狼更適合當我的起點。」

桑德斯過去曾執掌灰狼兵符11個賽季，率隊出賽819場拿下427勝392敗，其中在2004年曾與前狼王賈奈特（Kevin Garnett）攜手領軍挺進分區冠軍賽，隨後他又轉戰了活塞巫師等隊，在2014年回到灰狼結束執教生涯，並在隔年因病去世，享年60歲。

而當年在父親旗下擔任助理教練的萊恩・桑德斯，對於將在下賽季正式扶正為總教練，他強調要感謝一路幫助他的所有人，「我的父親總會教導我『你就是自己的主人，要相信自己、相信周圍的人。』我認為是灰狼的球員讓一切變得如此特別，是他們讓我想要得到現在這一份工作，今天這個場合不僅與我有關，也與所有幫助過我的人有關。」

灰狼前鋒維金斯（Andrew Wiggins）也說：「我認為這件事很棒，從我的菜鳥球季開始，我就和萊恩一起奮鬥，這是屬於他應得的工作，在我的生涯中他不斷支持著我，我也支持著他，這一天到來對我們來說都相當美好。」

灰狼活塞巫師

相關新聞

NBA／公鹿連輸2場 希臘怪物：不是世界末日

2019-05-22 13:35

NBA／疲累非藉口 雷納德：我們要創造歷史

2019-05-22 15:47

NBA／暴龍扳平系列賽 羅瑞：球隊仍無路可退

2019-05-22 12:18

NBA／傳奇84梯後首次 前5順位包了新秀第一隊

2019-05-22 08:55

NBA／讚柯瑞史上第二 伊古達拉：僅次於「他」

2019-05-22 10:21

NBA／拓荒者留里拉德 可能端4年頂薪約

2019-05-22 14:43

NBA／兒子出生隔天掃低潮 范弗利特感謝隊友

2019-05-22 13:00

NBA／西決落後時間多於拓荒者 勇士全靠下半場

2019-05-22 11:35

NBA／湖人總經理放話奪冠 拒回答強森相關問題

2019-05-22 09:19

NBA／被橫掃沒關係 拓荒者和總教頭續約

2019-05-22 08:11

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-22 10:55

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-21 12:15

NBA／勇士連5季爭冠 柯爾：這太困難了

2019-05-21 22:41

NBA／暴龍形象大使捍衛主場 向字母哥噴垃圾話

2019-05-22 11:50

NBA／暴龍板凳群殺出 18分大勝公鹿扳平系列賽

2019-05-22 11:00

NBA／東決G4暴龍輕取公鹿 系列賽扳成2平

2019-05-22 10:58

NBA／勇士橫掃拓荒者 總冠軍賽前養兵9天

2019-05-21 23:35

NBA／西冠慘遭橫掃 里拉德：好過首輪打包

2019-05-21 18:51

NBA／4戰轟進26顆三分球 柯瑞刷新個人紀錄

2019-05-21 17:30

NBA／為杜蘭特抱屈 格林：勇士有他更難戰勝

2019-05-21 17:09

NBA／打造聯盟前十攻守 湖人新帥樂觀迎新賽季

2019-05-21 17:03

NBA／分區決賽4戰均破35分 柯瑞史上第3人

2019-05-21 16:50

NBA／第四節失手 柯瑞終結連81罰命中紀錄

2019-05-21 16:42

NBA／率勇士連三戰逆轉勝 柯瑞：倚賴之前經驗

2019-05-21 13:30

NBA／柯瑞、格林同場大三元 季後賽史上首見

2019-05-21 13:07

柯瑞、格林完全解放 勇士比2015、16年更瘋狂

2019-05-21 12:37

NBA／勇士沒杜蘭特更強？ 主角在網路反擊

2019-05-21 12:33

NBA／連5季闖總冠軍賽 勇士成史上第二隊

2019-05-21 12:04

NBA／連3場逆轉橫掃拓荒者 勇士連5季晉冠軍賽

2019-05-21 11:50

NBA／暴龍累壞了 取消投籃練習

2019-05-21 11:39

男高音對決重金屬樂團 林書豪能來點背景音效？

2019-05-16 07:00

雷納德絕殺之後 暴龍拼東決的三道關卡

2019-05-15 12:10

勇士贏拓荒者不難 但勇士很難輕鬆打

2019-05-15 07:00

丹東尼黔驢技窮 火箭該換總教練了

2019-05-13 07:00

體能耗盡、輪替球員難補上？ 暴龍搶七危機四伏

2019-05-12 18:03

浪花兄弟各掌半邊天 勇士擊落火箭關鍵4因素

2019-05-12 10:45

續命的主場生死戰 里拉德時間得提早開演

2019-05-10 07:00

SBL／富邦最佳耶誕大禮 賈西亞奪冠軍賽MVP

2019-05-09 21:51

矽谷金球對決常春藤魔球 勇士、火箭新世代比拚

2019-05-09 07:00
看更多

熱門文章

NBA／東決G4暴龍輕取公鹿 系列賽扳成2平

2019-05-22 10:58

NBA／為杜蘭特抱屈 格林：勇士有他更難戰勝

2019-05-21 17:09

NBA／暴龍板凳群殺出 18分大勝公鹿扳平系列賽

2019-05-22 11:00

日職／火腿慘敗樂天 王柏融3支0斷連5場安打

2019-05-21 20:45

NBA／傳奇84梯後首次 前5順位包了新秀第一隊

2019-05-22 08:55

NBA／勇士連5季爭冠 柯爾：這太困難了

2019-05-21 22:41

NBA／西冠慘遭橫掃 里拉德：好過首輪打包

2019-05-21 18:51

NBA／勇士橫掃拓荒者 總冠軍賽前養兵9天

2019-05-21 23:35

NBA／讚柯瑞史上第二 伊古達拉：僅次於「他」

2019-05-22 10:21

NBA／被橫掃沒關係 拓荒者和總教頭續約

2019-05-22 08:11

NBA／分區決賽4戰均破35分 柯瑞史上第3人

2019-05-21 16:50

蘇迪曼盃／韓17歲天才少女 爆冷逆轉戴資穎

2019-05-22 13:08

NBA／暴龍扳平系列賽 羅瑞：球隊仍無路可退

2019-05-22 12:18

籃球／中華白魔鬼集訓 帕克下達赴俄必勝令

2019-05-21 20:36

NBA／打造聯盟前十攻守 湖人新帥樂觀迎新賽季

2019-05-21 17:03

NBA／暴龍形象大使捍衛主場 向字母哥噴垃圾話

2019-05-22 11:50

NBA／4戰轟進26顆三分球 柯瑞刷新個人紀錄

2019-05-21 17:30

NBA／兒子出生隔天掃低潮 范弗利特感謝隊友

2019-05-22 13:00

NBA／公鹿連輸2場 希臘怪物：不是世界末日

2019-05-22 13:35

籃球／戴維斯現身中華白集訓 帕克：好的選擇

2019-05-21 20:15

全面進化幅度大到驚人 雙城已非昔日吳下阿蒙

2019-05-22 07:00

中職／長期穩定不容易 潘威倫堪稱最強土投

2019-05-22 07:00

NBA／拓荒者留里拉德 可能端4年頂薪約

2019-05-22 14:43

MLB／右手中彈被判三振 大谷翔平痛苦跪地

2019-05-21 17:08

MLB／陳偉殷改當一人左 投3球生涯首獲中繼點

2019-05-22 11:18

MLB／洋基「基瘟」不算什麼 大都會傷病潮更慘

2019-05-21 18:10

NBA／西決落後時間多於拓荒者 勇士全靠下半場

2019-05-22 11:35

新角色加入 天使能扮演復仇者聯盟嗎？

2019-05-22 07:00

NBA／湖人總經理放話奪冠 拒回答強森相關問題

2019-05-22 09:19

MLB／洋基杰曼9勝傲聯盟 金鶯挨百轟史上最快

2019-05-22 11:46

MLB／簡森、捕手配球不同調 道奇苦惱

2019-05-21 17:59

中職／陳禹勳二軍待滿10天 重返一軍待命搏象

2019-05-21 16:58

中職／無敵索沙屠獅七連勝 三冠王愈坐愈穩

2019-05-21 21:43

中職／林益全150轟史上第5 林泓育是下一人

2019-05-21 21:16

籃球／助富邦奪冠後加入集訓 賴廷恩志在國家一隊

2019-05-21 20:51

蘇迪曼盃／周天成退李東根 對南韓率先聽牌

2019-05-22 14:24

NBA／疲累非藉口 雷納德：我們要創造歷史

2019-05-22 15:47

中職／悍將索沙7連勝 半季10勝有望

2019-05-21 23:41

日職／王柏融3支0 對左投打擊率降到1成79

2019-05-21 21:39

MLB／挑戰無安打破功 韋蘭德邊投邊找萊恩

2019-05-22 14:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top