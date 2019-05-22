親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

全台3地最常打雷 防雷擊手機別放這裡

徐乃麟大動作澄清詐欺案 記者會上卻遭對方「突襲」

運動筆記從來不運動到突然跑山路 只因為一句話那些年 我們一起騙的照片
健行筆記【雪劍縱走Day2】翠池 -- 油婆蘭營地20190513一日玉北來回賞杜鵑
NBA賽事懶人包 (5月22日)賽事精華- 公鹿 vs. 暴龍 (5月22日)

NBA／疲累非藉口 雷納德：我們要創造歷史

2019-05-22 15:47聯合報 記者林宋以情╱即時報導

雷納德也表示，疲憊並不是藉口，要抓緊機會締造歷史。 美聯社
雷納德也表示，疲憊並不是藉口，要抓緊機會締造歷史。 美聯社
分享

前役拚戰52分鐘為暴龍隊東冠開胡，球星雷納德（Kawhi Leonard）22日第四戰，第三節灌籃落地後腳步蹣跚，不過賽後他本人和教頭諾斯（Nick Nurse）都認為傷勢無大礙，雷納德也表示，疲憊並不是藉口，要抓緊機會締造歷史。

雷納德第三戰出賽52分鐘寫生涯新高，攻下36分、9籃板、5助攻，幫助暴龍隊在二度延長賽殺出，該役賽後主帥諾斯就坦言，雷納德看來的確有些疲累，22日雷納德出賽34分鐘，仍挹注全隊次佳19分、7籃板、4抄截，暴龍120：103系列賽2：2扳平。

「他確實很疲勞，如同系列賽中許多球員一樣。」但諾斯不擔心雷納德的身體狀況，「他看起來還算ok，我曾想給他額外休息，但他沒有接受，這表示他應該還行。」

雷納德第三節還剩10分57秒，空手殺入禁區，躲過「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的封阻上演單臂爆扣，但落地後一度顯得膝蓋有些不適，步履蹣跚，所幸雷納德表示傷勢無礙，也讓球迷鬆一口氣。

「我很好，我會持續努力，繼續拚戰，我們有機會能夠締造歷史。」雷納德表示，疲憊並不是藉口，「打球就是我們的使命，而我們今天也拿下勝利。」

雷納德暴龍Giannis Antetokounmpo

相關新聞

NBA／公鹿連輸2場 希臘怪物：不是世界末日

2019-05-22 13:35

NBA／暴龍扳平系列賽 羅瑞：球隊仍無路可退

2019-05-22 12:18

NBA／傳奇84梯後首次 前5順位包了新秀第一隊

2019-05-22 08:55

NBA／讚柯瑞史上第二 伊古達拉：僅次於「他」

2019-05-22 10:21

NBA／拓荒者留里拉德 可能端4年頂薪約

2019-05-22 14:43

NBA／兒子出生隔天掃低潮 范弗利特感謝隊友

2019-05-22 13:00

NBA／西決落後時間多於拓荒者 勇士全靠下半場

2019-05-22 11:35

NBA／真除灰狼教頭 桑德斯：父親靈魂與我們同在

2019-05-22 16:19

NBA／湖人總經理放話奪冠 拒回答強森相關問題

2019-05-22 09:19

NBA／被橫掃沒關係 拓荒者和總教頭續約

2019-05-22 08:11

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-22 10:55

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-21 12:15

NBA／勇士連5季爭冠 柯爾：這太困難了

2019-05-21 22:41

NBA／暴龍形象大使捍衛主場 向字母哥噴垃圾話

2019-05-22 11:50

NBA／暴龍板凳群殺出 18分大勝公鹿扳平系列賽

2019-05-22 11:00

NBA／東決G4暴龍輕取公鹿 系列賽扳成2平

2019-05-22 10:58

NBA／勇士橫掃拓荒者 總冠軍賽前養兵9天

2019-05-21 23:35

NBA／西冠慘遭橫掃 里拉德：好過首輪打包

2019-05-21 18:51

NBA／4戰轟進26顆三分球 柯瑞刷新個人紀錄

2019-05-21 17:30

NBA／為杜蘭特抱屈 格林：勇士有他更難戰勝

2019-05-21 17:09

NBA／打造聯盟前十攻守 湖人新帥樂觀迎新賽季

2019-05-21 17:03

NBA／分區決賽4戰均破35分 柯瑞史上第3人

2019-05-21 16:50

NBA／第四節失手 柯瑞終結連81罰命中紀錄

2019-05-21 16:42

NBA／率勇士連三戰逆轉勝 柯瑞：倚賴之前經驗

2019-05-21 13:30

NBA／柯瑞、格林同場大三元 季後賽史上首見

2019-05-21 13:07

柯瑞、格林完全解放 勇士比2015、16年更瘋狂

2019-05-21 12:37

NBA／勇士沒杜蘭特更強？ 主角在網路反擊

2019-05-21 12:33

NBA／連5季闖總冠軍賽 勇士成史上第二隊

2019-05-21 12:04

NBA／連3場逆轉橫掃拓荒者 勇士連5季晉冠軍賽

2019-05-21 11:50

NBA／暴龍累壞了 取消投籃練習

2019-05-21 11:39

男高音對決重金屬樂團 林書豪能來點背景音效？

2019-05-16 07:00

雷納德絕殺之後 暴龍拼東決的三道關卡

2019-05-15 12:10

勇士贏拓荒者不難 但勇士很難輕鬆打

2019-05-15 07:00

丹東尼黔驢技窮 火箭該換總教練了

2019-05-13 07:00

體能耗盡、輪替球員難補上？ 暴龍搶七危機四伏

2019-05-12 18:03

浪花兄弟各掌半邊天 勇士擊落火箭關鍵4因素

2019-05-12 10:45

續命的主場生死戰 里拉德時間得提早開演

2019-05-10 07:00

SBL／富邦最佳耶誕大禮 賈西亞奪冠軍賽MVP

2019-05-09 21:51

矽谷金球對決常春藤魔球 勇士、火箭新世代比拚

2019-05-09 07:00
看更多

熱門文章

NBA／東決G4暴龍輕取公鹿 系列賽扳成2平

2019-05-22 10:58

NBA／為杜蘭特抱屈 格林：勇士有他更難戰勝

2019-05-21 17:09

NBA／暴龍板凳群殺出 18分大勝公鹿扳平系列賽

2019-05-22 11:00

日職／火腿慘敗樂天 王柏融3支0斷連5場安打

2019-05-21 20:45

NBA／傳奇84梯後首次 前5順位包了新秀第一隊

2019-05-22 08:55

NBA／勇士連5季爭冠 柯爾：這太困難了

2019-05-21 22:41

NBA／西冠慘遭橫掃 里拉德：好過首輪打包

2019-05-21 18:51

NBA／勇士橫掃拓荒者 總冠軍賽前養兵9天

2019-05-21 23:35

NBA／讚柯瑞史上第二 伊古達拉：僅次於「他」

2019-05-22 10:21

NBA／被橫掃沒關係 拓荒者和總教頭續約

2019-05-22 08:11

NBA／分區決賽4戰均破35分 柯瑞史上第3人

2019-05-21 16:50

蘇迪曼盃／韓17歲天才少女 爆冷逆轉戴資穎

2019-05-22 13:08

NBA／暴龍扳平系列賽 羅瑞：球隊仍無路可退

2019-05-22 12:18

籃球／中華白魔鬼集訓 帕克下達赴俄必勝令

2019-05-21 20:36

NBA／打造聯盟前十攻守 湖人新帥樂觀迎新賽季

2019-05-21 17:03

NBA／暴龍形象大使捍衛主場 向字母哥噴垃圾話

2019-05-22 11:50

NBA／4戰轟進26顆三分球 柯瑞刷新個人紀錄

2019-05-21 17:30

NBA／兒子出生隔天掃低潮 范弗利特感謝隊友

2019-05-22 13:00

NBA／公鹿連輸2場 希臘怪物：不是世界末日

2019-05-22 13:35

籃球／戴維斯現身中華白集訓 帕克：好的選擇

2019-05-21 20:15

全面進化幅度大到驚人 雙城已非昔日吳下阿蒙

2019-05-22 07:00

中職／長期穩定不容易 潘威倫堪稱最強土投

2019-05-22 07:00

NBA／拓荒者留里拉德 可能端4年頂薪約

2019-05-22 14:43

MLB／右手中彈被判三振 大谷翔平痛苦跪地

2019-05-21 17:08

MLB／陳偉殷改當一人左 投3球生涯首獲中繼點

2019-05-22 11:18

MLB／洋基「基瘟」不算什麼 大都會傷病潮更慘

2019-05-21 18:10

NBA／西決落後時間多於拓荒者 勇士全靠下半場

2019-05-22 11:35

新角色加入 天使能扮演復仇者聯盟嗎？

2019-05-22 07:00

NBA／湖人總經理放話奪冠 拒回答強森相關問題

2019-05-22 09:19

MLB／洋基杰曼9勝傲聯盟 金鶯挨百轟史上最快

2019-05-22 11:46

MLB／簡森、捕手配球不同調 道奇苦惱

2019-05-21 17:59

中職／陳禹勳二軍待滿10天 重返一軍待命搏象

2019-05-21 16:58

中職／無敵索沙屠獅七連勝 三冠王愈坐愈穩

2019-05-21 21:43

中職／林益全150轟史上第5 林泓育是下一人

2019-05-21 21:16

籃球／助富邦奪冠後加入集訓 賴廷恩志在國家一隊

2019-05-21 20:51

蘇迪曼盃／周天成退李東根 對南韓率先聽牌

2019-05-22 14:24

NBA／疲累非藉口 雷納德：我們要創造歷史

2019-05-22 15:47

中職／悍將索沙7連勝 半季10勝有望

2019-05-21 23:41

日職／王柏融3支0 對左投打擊率降到1成79

2019-05-21 21:39

MLB／挑戰無安打破功 韋蘭德邊投邊找萊恩

2019-05-22 14:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top