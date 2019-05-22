NBA／疲累非藉口 雷納德：我們要創造歷史

2019-05-22 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



雷納德也表示，疲憊並不是藉口，要抓緊機會締造歷史。 美聯社 分享 facebook

前役拚戰52分鐘為暴龍隊東冠開胡，球星雷納德（Kawhi Leonard）22日第四戰，第三節灌籃落地後腳步蹣跚，不過賽後他本人和教頭諾斯（Nick Nurse）都認為傷勢無大礙，雷納德也表示，疲憊並不是藉口，要抓緊機會締造歷史。

雷納德第三戰出賽52分鐘寫生涯新高，攻下36分、9籃板、5助攻，幫助暴龍隊在二度延長賽殺出，該役賽後主帥諾斯就坦言，雷納德看來的確有些疲累，22日雷納德出賽34分鐘，仍挹注全隊次佳19分、7籃板、4抄截，暴龍120：103系列賽2：2扳平。

「他確實很疲勞，如同系列賽中許多球員一樣。」但諾斯不擔心雷納德的身體狀況，「他看起來還算ok，我曾想給他額外休息，但他沒有接受，這表示他應該還行。」

雷納德第三節還剩10分57秒，空手殺入禁區，躲過「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的封阻上演單臂爆扣，但落地後一度顯得膝蓋有些不適，步履蹣跚，所幸雷納德表示傷勢無礙，也讓球迷鬆一口氣。

「我很好，我會持續努力，繼續拚戰，我們有機會能夠締造歷史。」雷納德表示，疲憊並不是藉口，「打球就是我們的使命，而我們今天也拿下勝利。」