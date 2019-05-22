NBA／拓荒者留里拉德 可能端4年頂薪約

2019-05-22 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



拓荒者可能端出4年1億9100萬美元的頂級合約給球星里拉德（右）。 美聯社 分享 facebook

相隔19年再闖分區決賽，拓荒者隊雖經四戰就遭衛冕軍勇士隊「橫掃」，但球團已和總教練史達茲（Terry Stotts）續約，美國《雅虎》還接獲消息來源透露，球隊夏天還可能端出4年1億9100萬美元的頂級合約給球星里拉德（Damian Lillard）。

里拉德本季若入選NBA年度前三隊，就能正式獲得頂薪合約的資格。他和拓荒者的合約還有2年6200萬美元，續約將使他和拓荒者未來6年繼續合作，約滿時他將是34歲，這份合約預期將有球員選擇權。

昨天敗給勇士後，里拉德就有提到，接續將把專注力放在合約上，「看看我們今年做的，我們在少了先發中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic），季後還少了麥凱倫（CJ McCollum），所以看看這狀況，我們還能走到這，只差一步就能進到總冠軍賽，而且不僅如此，我們4場比賽有3場取得兩位數領先，這讓我們放心，我們是有能力完成工作。」

里拉德西區決賽受限勇士防守和肋骨分離傷勢，3成6的命中率是季後賽三個系列賽中最差，但奮戰精神和態度都能感染球隊，連勇士明星前鋒格林（Draymond Green）都讚里拉德是特別的球員、鬥志高昂的戰士。

里拉德也是聯盟頭號「鐵人」，他在例行賽加上季後賽總共出賽3488分鐘，居聯盟首位。