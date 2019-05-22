NBA／公鹿連輸2場 希臘怪物：不是世界末日

2019-05-22 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



公鹿系列賽遭暴龍扳平，當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（左）強調，輸球不是世界末日。 美聯社 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

東區決賽先贏2場的公鹿隊，第3戰錯過二度延長賽搶勝機會，今天第4戰又以102：120敗給暴龍隊，不過當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）強調，輸球不是世界末日。

安戴托昆波客場兩戰都出現罰球「麵包」的尷尬畫面，不過今天仍繳出25分、10籃板「雙10」成績，米道頓（Khris Middleton）則攻下公鹿最佳30分，但波格登（Malcolm Brogdon）上半場5投盡墨、前7投都沒進球，全場11投僅2中拿4分，東區系列賽首度得分個位數。

公鹿首節只落後1分，半場在羅瑞（Kyle Lowry）4罰俱中前也還緊咬比數，安戴托昆波認為第三節是勝負分水嶺，不過他也表示整年都在打球，總會有落敗的時候，「輸一到兩場比賽，這不是世界末日。」他強調球季還長，公鹿不會是最終落敗的一方，「這不容易，但我們會繼續前進，相信隊友，做好自己。」

「只要我們持續做對的事，我們相信還是有機會。」安戴托昆波說。

米道頓看法相同，他認為暴龍今天打得太輕鬆，「我們防守必須再提升。」

24日進行的東區決賽第5戰將回到公鹿主場，26日的第6戰移師多倫多，若有第7戰則將於28日回到密爾瓦基舉行。