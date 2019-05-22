親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

館長申請良民證秀收據 網友：李天鐸別撤文等挨告

立足國會，緩和烏東衝突：諧星總統就職後的挑戰

運動筆記從來不運動到突然跑山路 只因為一句話那些年 我們一起騙的照片
健行筆記【雪劍縱走Day2】翠池 -- 油婆蘭營地20190513一日玉北來回賞杜鵑
NBA今日最佳好球- Serge Ibaka (5月22日)焦點球員- Khris Middleton (5月22日)

NBA／暴龍形象大使捍衛主場 向字母哥噴垃圾話

2019-05-22 11:50聯合報 記者曾思儒╱即時報導

加拿大饒舌歌手德瑞克也是暴龍形象大使，常在板凳席為球員打氣。 美聯社
加拿大饒舌歌手德瑞克也是暴龍形象大使，常在板凳席為球員打氣。 美聯社
分享

公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在東區決賽第三戰出現罰球「麵包」的尷尬畫面，今天在第四戰再度發生罰球連籃框都沒碰到的狀況，讓主場的暴龍球迷樂不可支，坐在球場旁第一排觀眾席的加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）更是手舞足蹈。

德瑞克是暴龍知名死忠球迷，也是加拿大勁旅全球形象大使，出現在暴龍季後賽的身影就一再被鏡頭捕捉；他和公鹿先前就結下樑子，當暴龍苦戰七場擊退76人隊、拿到東區決賽門票，就有密爾瓦基當地電台在東區決賽前宣布，在公鹿拿到總冠軍賽門票前要禁播德瑞克歌曲。

今天德瑞克又多次被鏡頭鎖定，當安戴托昆波在第三節罰球再失手時，鏡頭就拍到德瑞克向對手主將噴了些「垃圾話」；安戴托昆波在第三戰的罰球是7投失手5球，今天則是10罰中6。

第四節剩下9分33秒時，范弗利特（Fred VanVleet）飆進打板幸運三分球、暴龍將領先擴大到99：82，德瑞克更樂得跑到暴龍教頭諾斯（Nick Nurse）身旁，幫諾斯的肩膀「馬殺雞」，畫面也被鏡頭捕捉。

暴龍在第三戰兩度延長激戰中獲勝，總算在系列賽開胡，今天在伊巴卡（Serge Ibaka）、范弗利特和鮑威爾（Norman Powell）板凳殺出下一路壓制公鹿，第四節領先更達20分，最終以120：102守護住主場勝利，將系列賽扳平成2：2，這也代表東區決賽至少要打到第六戰才會分出勝負。

24日進行的東區決賽第五戰將轉戰密爾瓦基舉行，26日的第六戰再回到多倫多，可以預見德瑞克又會在場邊為暴龍大力支持。

看到公鹿字母哥罰球「麵包」，暴龍形象大使德瑞克在場邊可是樂壞了。 美聯社
看到公鹿字母哥罰球「麵包」，暴龍形象大使德瑞克在場邊可是樂壞了。 美聯社
分享

暴龍公鹿安戴托昆波

相關新聞

NBA／暴龍板凳群殺出 18分大勝公鹿扳平系列賽

2019-05-22 11:00

NBA／傳奇84梯後首次 前5順位包了新秀第一隊

2019-05-22 08:55

NBA／讚柯瑞史上第二 伊古達拉：僅次於「他」

2019-05-22 10:21

NBA／勇士連5季爭冠 柯爾：這太困難了

2019-05-21 22:41

NBA／西決落後時間多於拓荒者 勇士全靠下半場

2019-05-22 11:35

NBA／湖人總經理放話奪冠 拒回答強森相關問題

2019-05-22 09:19

NBA／被橫掃沒關係 拓荒者和總教頭續約

2019-05-22 08:11

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-22 10:55

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-21 12:15

NBA／東決G4暴龍輕取公鹿 系列賽扳成2平

2019-05-22 10:58

NBA／勇士橫掃拓荒者 總冠軍賽前養兵9天

2019-05-21 23:35

NBA／西冠慘遭橫掃 里拉德：好過首輪打包

2019-05-21 18:51

NBA／4戰轟進26顆三分球 柯瑞刷新個人紀錄

2019-05-21 17:30

NBA／為杜蘭特抱屈 格林：勇士有他更難戰勝

2019-05-21 17:09

NBA／打造聯盟前十攻守 湖人新帥樂觀迎新賽季

2019-05-21 17:03

NBA／分區決賽4戰均破35分 柯瑞史上第3人

2019-05-21 16:50

NBA／第四節失手 柯瑞終結連81罰命中紀錄

2019-05-21 16:42

NBA／率勇士連三戰逆轉勝 柯瑞：倚賴之前經驗

2019-05-21 13:30

NBA／柯瑞、格林同場大三元 季後賽史上首見

2019-05-21 13:07

柯瑞、格林完全解放 勇士比2015、16年更瘋狂

2019-05-21 12:37

NBA／勇士沒杜蘭特更強？ 主角在網路反擊

2019-05-21 12:33

NBA／連5季闖總冠軍賽 勇士成史上第二隊

2019-05-21 12:04

NBA／連3場逆轉橫掃拓荒者 勇士連5季晉冠軍賽

2019-05-21 11:50

NBA／暴龍累壞了 取消投籃練習

2019-05-21 11:39

NBA／拓荒者不願被橫掃 里拉德：為尊嚴而戰

2019-05-21 10:56

NBA／佛蓋爾掌湖人兵符 不怕助教基德篡位

2019-05-21 10:19

NBA／伊古達拉G4缺席 麥克金尼頂替就飆外線

2019-05-21 09:23

NBA／魔術強森開炮 指湖人總經理是「背叛者」

2019-05-21 09:14

NBA／讚柯瑞與格林 伊古達拉：像愛國者雙星

2019-05-21 08:12

男高音對決重金屬樂團 林書豪能來點背景音效？

2019-05-16 07:00

雷納德絕殺之後 暴龍拼東決的三道關卡

2019-05-15 12:10

勇士贏拓荒者不難 但勇士很難輕鬆打

2019-05-15 07:00

丹東尼黔驢技窮 火箭該換總教練了

2019-05-13 07:00

體能耗盡、輪替球員難補上？ 暴龍搶七危機四伏

2019-05-12 18:03

浪花兄弟各掌半邊天 勇士擊落火箭關鍵4因素

2019-05-12 10:45

續命的主場生死戰 里拉德時間得提早開演

2019-05-10 07:00

SBL／富邦最佳耶誕大禮 賈西亞奪冠軍賽MVP

2019-05-09 21:51

矽谷金球對決常春藤魔球 勇士、火箭新世代比拚

2019-05-09 07:00

雷納德季後賽大驚奇 重現布萊恩顛峰時刻

2019-05-07 07:00
看更多

熱門文章

NBA／勇士沒杜蘭特更強？ 主角在網路反擊

2019-05-21 12:33

NBA／東決G4暴龍輕取公鹿 系列賽扳成2平

2019-05-22 10:58

柯瑞、格林完全解放 勇士比2015、16年更瘋狂

2019-05-21 12:37

NBA／為杜蘭特抱屈 格林：勇士有他更難戰勝

2019-05-21 17:09

日職／火腿慘敗樂天 王柏融3支0斷連5場安打

2019-05-21 20:45

NBA／4戰轟進26顆三分球 柯瑞刷新個人紀錄

2019-05-21 17:30

NBA／暴龍累壞了 取消投籃練習

2019-05-21 11:39

NBA／柯瑞、格林同場大三元 季後賽史上首見

2019-05-21 13:07

NBA／第四節失手 柯瑞終結連81罰命中紀錄

2019-05-21 16:42

NBA／暴龍板凳群殺出 18分大勝公鹿扳平系列賽

2019-05-22 11:00

NBA／率勇士連三戰逆轉勝 柯瑞：倚賴之前經驗

2019-05-21 13:30

NBA／魔術強森開炮 指湖人總經理是「背叛者」

2019-05-21 09:14

NBA／勇士連5季爭冠 柯爾：這太困難了

2019-05-21 22:41

NBA／西冠慘遭橫掃 里拉德：好過首輪打包

2019-05-21 18:51

NBA／分區決賽4戰均破35分 柯瑞史上第3人

2019-05-21 16:50

NBA／傳奇84梯後首次 前5順位包了新秀第一隊

2019-05-22 08:55

NBA／勇士橫掃拓荒者 總冠軍賽前養兵9天

2019-05-21 23:35

籃球／中華白魔鬼集訓 帕克下達赴俄必勝令

2019-05-21 20:36

NBA／被橫掃沒關係 拓荒者和總教頭續約

2019-05-22 08:11

NBA／打造聯盟前十攻守 湖人新帥樂觀迎新賽季

2019-05-21 17:03

NBA／讚柯瑞史上第二 伊古達拉：僅次於「他」

2019-05-22 10:21

籃球／戴維斯現身中華白集訓 帕克：好的選擇

2019-05-21 20:15

MLB／右手中彈被判三振 大谷翔平痛苦跪地

2019-05-21 17:08

中職／長期穩定不容易 潘威倫堪稱最強土投

2019-05-22 07:00

中職／猿隊柏納帝那登錄一軍 新洋砲首戰對決兄弟

2019-05-21 16:12

全面進化幅度大到驚人 雙城已非昔日吳下阿蒙

2019-05-22 07:00

NBA／連5季闖總冠軍賽 勇士成史上第二隊

2019-05-21 12:04

MLB／洋基「基瘟」不算什麼 大都會傷病潮更慘

2019-05-21 18:10

MLB／簡森、捕手配球不同調 道奇苦惱

2019-05-21 17:59

日職／相隔1018天下二軍 菅野智之成為另類焦點

2019-05-21 16:35

MLB／較勁小熊前王牌 達比修：他在這是傳奇

2019-05-21 13:49

新角色加入 天使能扮演復仇者聯盟嗎？

2019-05-22 07:00

中職／陳禹勳二軍待滿10天 重返一軍待命搏象

2019-05-21 16:58

中職／無敵索沙屠獅七連勝 三冠王愈坐愈穩

2019-05-21 21:43

中職／林益全150轟史上第5 林泓育是下一人

2019-05-21 21:16

籃球／助富邦奪冠後加入集訓 賴廷恩志在國家一隊

2019-05-21 20:51

MLB／陳偉殷改當一人左 投3球生涯首獲中繼點

2019-05-22 11:18

全國青少棒／北市勝東縣奪冠 劉俊緯誓言去美國

2019-05-21 15:35

NBA／湖人總經理放話奪冠 拒回答強森相關問題

2019-05-22 09:19

NBA／西決落後時間多於拓荒者 勇士全靠下半場

2019-05-22 11:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top