NBA／暴龍形象大使捍衛主場 向字母哥噴垃圾話

2019-05-22 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



加拿大饒舌歌手德瑞克也是暴龍形象大使，常在板凳席為球員打氣。 美聯社 分享 facebook

公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在東區決賽第三戰出現罰球「麵包」的尷尬畫面，今天在第四戰再度發生罰球連籃框都沒碰到的狀況，讓主場的暴龍球迷樂不可支，坐在球場旁第一排觀眾席的加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）更是手舞足蹈。

德瑞克是暴龍知名死忠球迷，也是加拿大勁旅全球形象大使，出現在暴龍季後賽的身影就一再被鏡頭捕捉；他和公鹿先前就結下樑子，當暴龍苦戰七場擊退76人隊、拿到東區決賽門票，就有密爾瓦基當地電台在東區決賽前宣布，在公鹿拿到總冠軍賽門票前要禁播德瑞克歌曲。

今天德瑞克又多次被鏡頭鎖定，當安戴托昆波在第三節罰球再失手時，鏡頭就拍到德瑞克向對手主將噴了些「垃圾話」；安戴托昆波在第三戰的罰球是7投失手5球，今天則是10罰中6。

Drake stays clowning Giannis at the free throw line 💀 pic.twitter.com/W4iiGg7nMi — Bleacher Report (@BleacherReport) May 22, 2019

第四節剩下9分33秒時，范弗利特（Fred VanVleet）飆進打板幸運三分球、暴龍將領先擴大到99：82，德瑞克更樂得跑到暴龍教頭諾斯（Nick Nurse）身旁，幫諾斯的肩膀「馬殺雞」，畫面也被鏡頭捕捉。

Nobody:



Drake at Raptors games: pic.twitter.com/ZKFv5EEQ5b — Bleacher Report (@BleacherReport) May 22, 2019

暴龍在第三戰兩度延長激戰中獲勝，總算在系列賽開胡，今天在伊巴卡（Serge Ibaka）、范弗利特和鮑威爾（Norman Powell）板凳殺出下一路壓制公鹿，第四節領先更達20分，最終以120：102守護住主場勝利，將系列賽扳平成2：2，這也代表東區決賽至少要打到第六戰才會分出勝負。

24日進行的東區決賽第五戰將轉戰密爾瓦基舉行，26日的第六戰再回到多倫多，可以預見德瑞克又會在場邊為暴龍大力支持。