NBA／暴龍板凳群殺出 18分大勝公鹿扳平系列賽

2019-05-22 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



暴龍板凳群此役一掃顏面，攻下48分遠勝公鹿的23分，伊巴卡就有17分13籃板雙十，讓雷納德打得輕鬆。 美聯社 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

前一戰在兩度延長激戰中勝出的暴龍隊，今天在東區決賽第四戰再度捍衛主場，三名替補伊巴卡（Serge Ibaka）、范弗利特（Fred VanVleet）和鮑威爾（Norman Powell）聯手拿下48分，加上明星後衛羅瑞（Kyle Lowry）25分領軍，助隊以120：102扳倒公鹿隊，系列賽扳平成2：2。

前一戰命中率不佳的「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），開賽4投3中攻下6分，率隊12：5領先，但暴龍後衛羅瑞回敬三分球後再兩罰俱中，他在單節5投4中貢獻12分，助隊首節取得32：31些微領先。

暴龍當家球星雷納德（Kawhi Leonard）在前一戰奮戰52分鐘轟下36分，但今在上半場出賽20分鐘5投僅1中拿5分，不過羅瑞第一節表現亮眼，第二節換伊巴卡打得活躍，他連搶下兩個進攻籃板，籃下補進率隊打出9：0攻勢，領先達到兩位數；伊巴卡半場就拿12分、9籃板，加上鮑威爾10分挹注，助隊半場打完取得65：55領先。

第三節雷納德在安戴托昆波前爆扣，還造成「希臘怪物」犯規，但落地後腳步略顯蹣跚，不過他之後又再度切入爆扣，小加索（Marc Gasol）再投進單場第三記三分球，暴龍領先擴大到76：62，加上鮑威爾外線繼續開火，三節打完暴龍仍以94：81領先。

第四節暴龍替補群接連開火，范弗利特飆進打板幸運三分球後，安戴托昆波還被吹卡位犯規，伊巴卡把握罰球後暴龍取得100：82領先；范弗利特和鮑威爾繼續搶分，8分35秒時暴龍領先已達104：84；最後3分39秒雷納德就被換下場休息，兩隊主力紛紛退場，「哈佛小子」林書豪（Jeremy Lin）在剩下2分8秒時也被換上場，這系列第二度上場依舊沒有分數進帳，球隊仍以120：102收下勝利。

暴龍有六人得分達兩位數，除羅瑞25分6助攻，雷納德19分、小加索17分，伊巴卡貢獻17分、13籃板「雙10」，鮑威爾和范弗利特也各有18分和13分；公鹿以米道頓（Khris Middleton）30分最佳，安戴托昆波拿25分、10籃板，但第一節也出現罰球「麵包」畫面。

系列第五戰將回到公鹿主場，於24日上午8時30分登場。