NBA／讚柯瑞史上第二 伊古達拉：僅次於「他」

2019-05-22 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



柯瑞的好表現讓隊友伊古達拉盛讚，他是「史上第二佳」的球員。 美聯社 分享 facebook

勇士隊昨天在當家射手柯瑞（Stephen Curry）的37分「大三元」領軍下，在延長賽以119：117擊敗拓荒者隊，完成西區決賽四戰「橫掃」拓荒者隊，且連續五季晉級總冠軍賽，好表現讓隊友伊古達拉（Andre Iguodala）盛讚，柯瑞是「史上第二佳」的球員。

柯瑞在今年西區決賽平均成績是36.5分、8.3籃板和7.3助攻，命中率達4成69，拿手的外線命中率也有4成26，彌補連兩年總冠軍賽MVP杜蘭特（Kevin Durant）養傷缺陣的火力空缺。

拿下2015年總冠軍賽MVP的伊古達拉，昨天因小腿不適缺陣，但球隊在柯瑞領軍下仍贏得客場勝利，他更是大讚說：「我認為他是史上第二好的球員，我一直是這樣想，但其他人並不覺得，所以我不會訝異他在這系列賽的主宰表現。」

伊古達拉稱讚完柯瑞，還提到另一名球員，不是所謂的「史上最佳」，他說：「我也總會給艾倫（Tony Allen）肯定，和他對戰能讓你了解要奪勝有多困難。」伊古達拉解釋說，要奪勝本來就不容易，必須找到許多方式，而艾倫都能接受各種變化，融入各個體系，至始至終都如此。

至於他口中唯一優於柯瑞的球員是誰？和柯瑞組成「浪花兄弟」搭檔的湯普森（Klay Thompson）解惑，答案就是「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）。