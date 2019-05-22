NBA／湖人總經理放話奪冠 拒回答強森相關問題

2019-05-22 09:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



搞定新教頭佛蓋爾(右)後，湖人總經理佩林卡(左)對新球季信心滿滿。 美聯社 分享 facebook

湖人隊已連續6季不知季後賽是何滋味，但總經理佩林卡（Rob Pelinka）對新球季仍信心滿滿，甚至相信球隊最快在下個球季就能帶回總冠軍獎盃。

紫金軍團季末的人事異動頻繁，籃球營運總裁「魔術」強森（Magic Johnson）請辭，和前教頭華頓（Luke Walton）也結束合作關係，迎接的是新任總教練佛蓋爾（Frank Vogel）。

昨天佛蓋爾舉行記者會和媒體見面，佩林卡也列席，他樂觀看待球隊未來發展，尤其今年選秀會上又取得第四順位的好籤，「我想如果大家有注意現在球團的經營狀況，我們有很好的選秀順位，我們有很多年輕的好球員，或許是聯盟最佳之一。」

他補充說，球隊也有超級球星，且有補強空間，「所以我認為大家可以看看這個機會，明年或許就有機會贏得總冠軍。」

不過湖人已經有一季「雷聲大雨點小」的球季，去年雖迎接「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）加盟，耶誕節前打出20勝14敗戰績，但詹姆斯「耶誕大戰」成為傷兵後缺席17場比賽，湖人戰績也一再下探，加上英格倫（Brandon Ingram）、鮑爾（Lonzo Ball）和庫茲瑪（Kyle Kuzma）接連成傷兵，再度與季後賽無緣。

佩林卡堅持，紫金軍團有自己的特色和球員素質，還有堅強的團隊協助，明眼人會知道球隊的潛能，希望吸引有志一同的好球員加盟。

在和佛蓋爾記者會前，強森才上節目直指佩林卡背叛他，不過佩林卡在記者會上拒絕回答和強森相關的任何問題。