NBA／34年第一次 選秀前5順位包辦新秀第一隊

2019-05-22 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



NBA今天宣布年度新秀第一隊，拓荒者隊超級新人唐西奇（Luka Doncic）和老鷹隊楊恩（Trae Young）都沒意外的入選，入選者還有太陽隊艾頓（Deandre Ayton）、國王隊巴格利（Marvin Bagley III）和灰熊隊傑克森（Jaren Jackson Jr.）。

新秀第一隊共匯集100名媒體票選，唐西奇和楊恩獲得全票肯定，這兩人和艾頓也是年度最佳新人的候選人；艾頓拿到95張第一隊選票，傑克森有60張第一隊和39張第二隊選票，巴格利則是拿到56張第一隊和44張第二隊選票。

特別的是，入選年度第一隊的五名球員，就是去年NBA選秀會上的前五順位，「狀元」艾頓、「榜眼」巴格利、「探花」唐西奇，傑克森和楊恩分別是第四順位和第五順位被挑走。

這是聯盟從1984-85球季後，再有選秀前五順位包辦菜鳥第一隊，34年前的名單眾星雲集，分別是歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、鮑威（Sam Bowie）、「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）、帕金斯（Sam Perkins）和「惡漢」巴克利（Charles Barkley）。

新秀第二隊成員則有快艇隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、騎士隊塞克斯頓（Collin Sexton）、被76人隊交易到快艇隊的沙米特（Landry Shamet）、尼克隊羅賓森（Mitchell Robinson）和老鷹隊赫爾特（Kevin Huerter）。