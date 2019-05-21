NBA／勇士連5季爭冠 柯爾：這太困難了

2019-05-21 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



衛冕軍金州勇士今日再度上演逆轉勝，延長賽119：117力克拓荒者，西區冠軍賽四連勝橫掃，成為繼1957-1966年塞爾蒂克後，史上第二支連五季爭冠球隊。成就得實屬不易，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）盼外界給予勇士隊掌聲。

塞爾蒂克曾在1957年到1966年締造連十年爭冠，並締造八連霸王朝，但當年球隊數量和季後賽輪次，與現今完全不能同日而喻。1957–58年球季僅八隊，1961年芝加哥包裝工隊（Chicago Packers,現華盛頓巫師）才加入成第九隊，直到1968年才擴編至14隊。1966年季後賽六隊，僅需要打兩輪就能挺進總冠軍賽，相較現今得先從30隊中脫穎而出，歷經三輪季後賽才能衝擊決賽。

勇士主帥柯爾直言，儘管連五季爭冠遠不如「綠衫軍」，但仍是了不起成就，盼外界勿輕忽球員的努力與成就。

「我希望這項紀錄不會被低估。」柯爾表示，連五季闖總冠軍賽自60年代後就未曾有過，是自羅素（Bill Russell）領銜的綠衫軍王朝後頭一遭，「其後未有球隊能及的原因在於，它非常、非常困難。」

柯爾無法用言語形容球員的拚戰欲望有多強烈，以及球員一同打造的冠軍文化，「要知道，杜蘭特缺陣的這五場比賽，讓球隊陷入非常艱難的位置，但球員關鍵時刻總是挺身而出。」

勇士隊四戰橫掃拓荒者系列賽中，落後時間達101分鐘，高過領先的83分鐘，勇士也成為近20年季後賽以來，能夠連三場落後15分以上，上演逆轉勝球隊。

柯瑞和格林雙雙達成大三元，是季後賽史上首對完成同場「大三元」，柯爾對兩人讚譽有加，「非常賞心悅目。他們在場上相得益彰。」