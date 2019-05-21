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NBA／西冠慘遭橫掃 里拉德：好過首輪打包

2019-05-21 18:51聯合報 記者林宋以情╱即時報導

里拉德繳出西冠個人最佳28分、12助攻，儘管失落，但這已經他加盟拓荒者以來最佳，...
里拉德繳出西冠個人最佳28分、12助攻，儘管失落，但這已經他加盟拓荒者以來最佳，他表示橫掃總比首輪出局好。 美聯社
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睽違19年重返西冠，拓荒者隊沒能從衛冕軍勇士搶下一勝，21日第四戰在領先17分情況下，延長賽117：119遭勇士逆轉。繳出西冠個人最佳28分、12助攻的里拉德（Damian Lillard）儘管失落，但這已經他加盟拓荒者以來最佳，表示橫掃總比首輪出局好。

拓荒者前一次挺進西冠已經是1999-2000年球季，前兩季都在首輪淘汰，且都是4：0橫掃，本季之前最佳戰績闖西區四強賽，2015-2016年球季和2013-2014年球季各敗給勇士和馬刺，都僅用五戰就分勝負。

此役拓荒者一度領先達17分，勇士末節柯瑞、湯普森（Klay Thompson）攜手追分，格林延長賽倒數39.6秒左側45度角再送上致命三分冷箭，率勇士兩分超前，終場前1.3秒里拉德右邊底線三分球被守死，黯然吞敗。

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里拉德表示，西冠是體能與意志的考驗，對抗強度更高，球隊也必須將球探報告和細節提升到另一個層次，但這對球隊是很好的經驗。

「即使連三年都是橫掃收場，但你寧願在西冠被橫掃而不是首輪打包。」里拉德說，「這一季我們失去老闆，並面對傷勢，但我們不斷有所回應，這需要整個團隊的努力。」

拓荒者隊是近20年來，唯一一支單一系列賽輸掉三場領先15分比賽的球隊，除了第四戰外，第二、三戰分別領先18分、17分都遭逆轉。

「雖然落敗，但我們系列賽與之抗衡。」教練史達茲（ Terry Stotts）指出，儘管無緣總冠軍賽，對拓荒者而言仍是非常特別的一季。勇士教頭柯爾（Steve Kerr）也同意他的說法，「既便最終橫掃，但我們拚命才拿下其中三場勝利。」

勇士拓荒者里拉德

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