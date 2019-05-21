NBA／為杜蘭特抱屈 格林：勇士有他更難戰勝

2019-05-21 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



對於外界直呼，少了杜蘭特勇士也能連霸，格林忍不住為他抱屈，甚至爆粗口。 美聯社 分享 facebook

不用等到西區四強賽小腿拉傷的杜蘭特（Kevin Durant）歸隊，衛冕軍金州勇士21日西冠第四戰，在柯瑞（Stephen Curry ）、格林（Draymond Green）同場「大三元」領銜下橫掃拓荒者，連五年晉級總冠軍戰。但格林強調，勇士隊仍需要杜蘭特，他的歸隊會讓勇士隊更難戰勝。

杜蘭特西區四強賽第五戰右小腿拉傷，原本預計最快第三戰歸隊，不過勇士隊僅花四戰就晉級，對於外界直呼，少了杜蘭特勇士也能連霸，格林忍不住為他抱屈，甚至爆粗口。

「太多討論都在講，『他們是勇士隊，杜蘭特加入前就很棒了。』這些都是狗屁。」格林表示，勇士隊的確不差，也是支很難擊敗的球隊，「但我認為杜蘭特加入後，讓我們更難戰勝。」

格林表示不只杜蘭特，左腿股四頭肌撕裂傷的卡珍斯（DeMarcus Cousins）也難逃批評，「我們需要他們，下一輪將會是硬仗，我希望、並祈禱我們能夠盡快讓他歸隊。」

勇士隊對杜蘭特的傷情樂觀，將會在本周重新評估傷勢，總冠軍賽歸隊預料沒有問題，不過確切回歸日期未定。

格林說，「我們的目標就是希望決賽能迎回包括伊古達拉（Andre Iguodala）共三名好手。當我們球員到齊，他們會讓我們成為更好的球隊，我們也需要他們。」