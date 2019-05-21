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NBA／打造聯盟前十攻守 湖人新帥樂觀迎新賽季

2019-05-21 17:03聯合報 記者劉肇育╱即時報導

佛蓋爾在今天談及對於湖人的未來規劃時表示信心十足，並強調將會把湖人打造成一支攻守...
佛蓋爾在今天談及對於湖人的未來規劃時表示信心十足，並強調將會把湖人打造成一支攻守都在聯盟前10名的球隊。 美聯社
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洛杉磯湖人在今年休季期間宣布由前奧蘭多魔術總教練佛蓋爾（Frank Vogel）執掌兵符，雖然對於這樣的結果外界褒貶不一，但佛蓋爾在今天談及對於湖人的未來規劃時表示信心十足，並強調將會把湖人打造成一支攻守都在聯盟前10名的球隊。

湖人在休賽季期間開除前教練華頓（Luke Walton）後，與佛蓋爾簽下3年合約，讓不少專家跌破眼鏡，在談到與湖人的面試過程時，他說：「當時我與他們達成一個共識，那就是所有人必須要有一致的步調，這一直都是我執教的信念之一，我以前就試圖在別的球隊做到這件事情，也因為如此，讓我對於在這支球隊的未來感到相當期待。」

佛蓋爾接著強調，新賽季球隊在陣容上雖然會引進新外援，但核心陣容將不會有太大變動，尤其是隊上的年輕球員讓他感到相當期待，「當然還有詹姆斯（LeBron James）的表現也很重要，我們希望以此為基礎更進一步，我過去在溜馬時就特別強調防守，因為我們會在防守端也花點心思，爭取成為攻守兩端都排名聯盟前10名的球隊。」

湖人本賽季的挫敗與球隊的傷病問題有著不小的關聯性，佛蓋爾也指出，自己相當清楚湖人傷前的實力，「我看過他們在傷病侵襲前的狀態，而且我們還有機會引進一位或數名大牌自由球員來增進實力，我對於自己也擁有強大的信心，這會是一個很有趣的工作環境，我會保持專注力，搞定這一份工作。」

湖人詹姆斯Luke Walton

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