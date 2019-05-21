NBA／柯瑞率勇士逆轉晉級 萌兒穿上冠軍衣

2019-05-21 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



柯瑞賽後開心抱著10個月大的兒子坎諾（Canon Curry）慶祝。 美聯社 分享 facebook

第三節一度落後17分，NBA衛冕軍勇士隊今天西區決賽第4戰再度演出逆轉勝，在當家射手柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）同場繳出「大三元」領軍下，以119：117扳倒主場的拓荒者隊，直落4「橫掃」晉級總冠軍賽。

這也是勇士連3場克服兩位數落後劣勢，第2戰拓荒者最多也是以17分領先衛冕軍，前一戰更曾取得18分領先，無奈連續3戰都遭後來居上。

「我們已經有之前的經驗了，我們可以看到所有事，你可以想像所有經驗，這是我們可以倚賴這一點。」轟下全場最高分的柯瑞說。

勇士當家射手前3戰得分各是36分、37分和36分，今天再轟下7記三分球在內的37分，另有12籃板和11助攻，寫下今年季後賽個人首度「大三元」。賽後他開心抱著10個月大的兒子坎諾（Canon Curry）慶祝，坎諾還換上勇士的灰色西區冠軍上衣，成人版上衣套在坎諾身上雖完全不合身，仍不減坎諾「萌」度。

勇士連5年奪得西區冠軍，柯瑞抱著兒子坎諾，還讓他換上勇士的灰色西區冠軍上衣。 美聯社 分享 facebook