NBA／勇士沒杜蘭特更強？ 主角在網路反擊

2019-05-21 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



勇士隊當家球星杜蘭特，主動在網路上回嗆勇士沒他更好的言論。 路透 分享 facebook

西區第二輪成傷兵，勇士隊當家球星杜蘭特（Kevin Durant）養傷期間卻不得閒，他難得在網路上反擊，回嗆美國FOX體育台球評布朗斯德（Chris Broussard）的「夢魘說」。

布朗斯德在節目中提到，勇士少了杜蘭特下卻連戰皆捷，杜蘭特可說是活在「最慘的夢魘」中，還說若勇士在沒有杜蘭特下仍完成三連霸，杜蘭特手上的兩枚冠軍戒可能會遭質疑。

沒隨勇士客場出征的杜蘭特正面迎戰，轉貼布朗斯德的文章， 並且回應：「我看到些誇張的言論，老兄，我最慘的噩夢？你確定這是最糟糕的嗎？」

杜蘭特在今年球季鮮少在推特上發文，他的回應很快獲得球迷注意；當一名球迷指他有點「敏感」，要他冷靜，主角也發了另則推特回應，「你是對的，讓我在爆發前冷靜下來，你是真的好兄弟！」

U right, lemme chill before my sensitivity flare up. u real one bro!!🙏🏾 https://t.co/0hwc0K3Vfh — Kevin Durant (@KDTrey5) May 20, 2019

除了推特反擊，杜蘭特也在Instagram上有些動作，像是有張照片截取拓荒者隊後衛小柯瑞（Seth Curry）的話，指勇士少了杜蘭特反而更難守，杜蘭特就回應「不是」。

不過勇士的確在杜蘭特缺陣的五戰打下百分百勝率，今天在延長賽以119：117擊敗拓荒者隊後，在西區決賽完成4戰「橫掃」，得到九天休息時間， 以迎接5月31日開打的總冠軍賽。