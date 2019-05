NBA／勇士沒杜蘭特更強？ 主角在網路反擊

勇士隊當家球星杜蘭特,主動在網路上回嗆勇士沒他更好的言論。 路透 分享 facebook

西區第二輪成傷兵,勇士隊當家球星杜蘭特(Kevin Durant)養傷期間卻不得閒,他難得在網路上反擊,回嗆美國FOX體育台球評布朗斯德(Chris Broussard)的「夢魘說」。

布朗斯德在節目中提到,勇士少了杜蘭特下卻連戰皆捷,杜蘭特可說是活在「最慘的夢魘」中,還說若勇士在沒有杜蘭特下仍完成三連霸,杜蘭特手上的兩枚冠軍戒可能會遭質疑。

沒隨勇士客場出征的杜蘭特正面迎戰,轉貼布朗斯德的文章, 並且回應:「我看到些誇張的言論,老兄,我最慘的噩夢?你確定這是最糟糕的嗎?」

杜蘭特在今年球季鮮少在推特上發文,他的回應很快獲得球迷注意;當一名球迷指他有點「敏感」,要他冷靜,主角也發了另則推特回應,「你是對的,讓我在爆發前冷靜下來,你是真的好兄弟!」

U right, lemme chill before my sensitivity flare up. u real one bro!!🙏🏾 https://t.co/0hwc0K3Vfh