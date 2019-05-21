NBA／連5季闖總冠軍賽 勇士寫紀錄

2019-05-21 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



勇士連5年打進總冠軍賽，成為史上第二支完成如此成就的球隊。 歐新社 分享 facebook

勇士隊今天延長賽以119：117擊敗拓荒者隊，完成西區決賽四戰「橫掃」，隊史連五年闖總冠軍賽，成為史上第二支完成如此成就的球隊。

過往只有「綠衫軍」塞爾蒂克隊連五年闖總冠軍賽，且是1957年到1966年連10年都晉級最後系列賽，且拿下九座金盃；綠衫軍1984年到87年再寫連四年闖總冠軍戰紀錄，為隊史再添兩面冠軍錦旗。

綠衫軍王朝後，只有四支隊伍連四年闖總冠軍賽，包括1982到85年的湖人隊、2011年到14年的熱火隊、2015到18年的騎士隊，再來就是2015到18年的勇士隊；勇士今年將連闖總冠軍賽數字推進到五，成1960年代綠衫軍後的第一隊，且柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）同場繳出「大三元」，成聯盟史上首對分區決賽一起創「大三元」的搭檔。

勇士在過去三年都是和騎士隊爭冠，「世仇對決」確定不會再上演，騎士在「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）轉戰湖人隊後，連季後賽都沒晉級，勇士今年對手將是公鹿隊和暴龍隊的勝家。

今年總冠軍賽將於本月31日開戰，勇士只花四戰就晉級，可以獲得九天休息；東區決賽第四戰則是台灣時間明天早上8時30分登場，公鹿在系列賽暫以2：1領先。