柯瑞、格林完全解放 勇士比2015、16年更瘋狂

勇士vs.拓荒者系列賽G4，勇士經延長賽119：117力克拓荒者，沒杜蘭特勇士西區決賽4：0橫掃拓荒者，連續五年打進總冠軍賽。這支沒有杜蘭特的勇士，比2015、2016年勇士更加「瘋狂」。

更瘋狂的勇士，並不代表沒有杜蘭特這門終極殺器，勇士就變得更強大。杜蘭特傷停，柯瑞、格林球權增加，擋拆、傳切戰術更多，空手跑動+掩護更變化莫測，勇士也打出教練柯爾理想中的「傳切籃球」。

里拉德(右)在比賽結束前的最後一擊失手，球從籃框旁擦了過去，讓拓荒者只能提前放暑假去了。 美聯社 分享 facebook

對拓荒者G4，伊古達拉傷停，勇士板凳和角色球員再被激發出來，眼前這支沒有杜蘭特的勇士，甚至強過2016年締造單季73勝那支勇士。

話說回來，勇士在總冠軍賽舞台上仍需要杜蘭特這尊終極武器回歸，多一個聯盟數一數二進攻利器、身高、防守、天賦，對任何一支球隊都是最棒補強和支撐。

沒杜蘭特的勇士 那裡變得不同？

最大不同是「解放柯瑞」。柯瑞球權增加、出手增加、擋拆增加，在戰術和攻防轉換角色上，柯瑞得到最大釋放和更多主導權。透過自己無球跑動、隊友層層掩護，加上勇士幾近無解的傳切戰術，柯瑞重新回到他2015、2016賽季的超級MVP狀況。

杜蘭特傷停這六場季後賽，柯瑞和隊友重新切換回到2016年勇士，利用防守和攻防轉換，加上更多傳切、跑動，勇士打出很難被針對防守的球進攻套路。對手唯一能針對的就是「限制柯瑞」接球和持球空間。

但這一點針對性，被格林完全破壞。

勇士射手柯瑞(左)今天繳出37分13籃板11助攻的大三元成績，拓荒者射手麥凱倫(右)的28分7助攻雖然也不錯，但實在難以望其項背。 美聯社 分享 facebook

第二不同是「解放格林」，格林過去五場完全沒有杜蘭特比賽，他化身「魔術強森」，下籃板就快速反擊、打出一波攻防轉換，他不再只是站在高位、弧圈頂接應、傳球、策動進攻，而是一波波快攻、直搗禁區，不是攻擊籃板就是破壞敵陣防守，找到隊友傳球。

格林打得就像一個控球前鋒，跟80年倵魔術強森很類似，他的侵略性控球和攻擊，讓拓荒者完全來不及退防，格林不斷深入禁區、攻擊、打出侵略性，迫使拓荒者防守和交換防守大亂，格林的速度、侵略性、攻防轉換，為勇士創造絕佳空間，打出更好的團隊進攻。

勇士大前鋒格林(右)解除角色限制後表現更為全能，竟然連兩戰繳出大三元成績！ 美聯社 分享 facebook

格林和柯瑞完美控制對拓荒者系列賽「節奏」，拓荒者不管打好打壞，節奏都被勇士牢牢掌控，很難翻身。G2拓荒者最多領先17分，G3拓荒者最多領先18分，G4拓荒者第三節還領先15分，但最終都被勇士翻盤逆轉。

柯瑞被釋放，格林被解放，兩人帶動勇士回到2015、2016球季行雲流水的跑動+傳切進攻，拓荒者除了壓迫柯瑞，減少柯瑞持球，其他完全無法採取針對性防守，節奏一路失控。

拓荒者中鋒雷納德(右)今天有爆炸性的30分12籃板演出，出手16次投進12球，可惜還是無法幫助球隊拿下勝利。 美聯社 分享 facebook

沒杜蘭特的勇士打得更加瘋狂，對手更難有針對性防守，勇士打出杜蘭特加盟之前的流暢節奏和行雲流水進攻，NBA重新被勇士帶上更熱血、激情的年代。

對拓荒者四戰，柯瑞場均36.3分、8.3籃板、7.3助攻，投籃命中率4成7，三分球命中率4成25，柯瑞重新成為NBA主宰，他累積最多球迷，打出更賞心悅目比賽。