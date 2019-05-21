NBA／連3場逆轉橫掃拓荒者 勇士連5季晉冠軍賽

2019-05-21 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



勇士連5年奪得西區冠軍。 美聯社 分享 facebook

衛冕軍勇士隊再度打出逆轉勝，當家射手柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）同場繳出「大三元」，創分區決賽紀錄，也率隊扭轉最多17分落後，延長賽以119：117力退拓荒者隊，完成4戰「橫掃」，連續五季打進總冠軍賽。

勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）持續養傷，伊古達拉（Andre Iguodala）今天也因小腿不適缺陣，不過西區決賽前三戰得分都從36分起跳的柯瑞維持火熱手感，首節三分球4投3中拿12分，第二節又轟下13分，包括8分集中在上半場最後30秒；他在剩下28.9秒先投進外線，接續又抄掉里拉德的球，並造成里拉德的進攻路徑犯規，兩罰俱中後勇士還握有球權，柯瑞在2.6秒找到空檔飆進31呎大號外線，助隊半場打完將差距縮小到65：69。

拓荒者在上半場表現最亮眼的不是後場「雙槍」里拉德（Damian Lillard）和麥凱倫（CJ McCollum），而是先鋒前鋒雷納德（Meyers Leonard），第一節就攻下14分，首節領軍以35：36緊追勇士，第二節他連飆2記三分球後，更助拓荒者取得59：50領先；雷納德在第二節三分球3投3中又轟11分，前兩節12投10中、攻下25分，已寫下生涯新高。

下半場拓荒者「雙槍」發威，里拉德和麥凱倫聯手打出16：9攻勢，領先兩度達11分，麥凱倫個人第5記三分球破網、里拉德快攻加上雷納德進球，拓荒者再將優勢擴大到95：78；勇士先靠柯瑞三分球止血，格林和李文斯頓（Shaun Livingston）再接連進球，魯尼（Kevon Looney）也把握兩罰，勇士回敬一波9：0攻勢，三節打完將比數追到87：95。

勇士完成4戰「橫掃」拓荒者，連續五季打進總冠軍賽。 歐新社 分享 facebook

前三節轟下30分的柯瑞，第四節一上場就飆進個人單場第7記三分球，但拓荒者長人柯林斯（Zach Collins）「3分打」後再飆外線，一人連拿6分，差距又回到11分，不過勇士在李文斯頓灌籃、柯瑞3罰中2加上魯尼進球，比分追進到96：101，迫使拓荒者7分08秒喊出暫停。

拓荒者喊出暫停後沒能止血，柯瑞妙傳給格林快攻後追到2分差，4分34秒柯瑞切入再放進追平分。拓荒者靠里拉德三分球彈進框、雷納德爆扣再取得3分領先，但湯普森（Klay Thompson）在第四節剩下約3分20秒的第一顆進球率隊追平；最後10.7秒拓荒者球權，里拉德切入失手，以111：111比賽進入延長賽。

格林在延長賽39.6秒飆進關鍵外線，助隊取得119：115領先，里拉德籃下打進後拓荒者又守住柯瑞，但里拉德切入先被勇士擋下，最後1.3秒里拉德的決殺外線也沒進框，讓勇士以2分差帶走勝利。

湯普森在首節就拿10分，但後兩節只再拿4分，但第四節飆進追平外線，全場21投7中貢獻17分，魯尼從板凳跳出貢獻12分、14籃板「雙10」；格林和柯瑞成史上首對分區決賽寫「大三元」的搭檔，且兩人是在正規賽就完成紀錄，最終柯瑞轟進7記三分球在內的37分、12籃板、11助攻，連兩場繳出「大三元」的格林今天也有18分、14籃板和11助攻。

里拉德和麥凱倫各有28分和26分，雷納德更繳出30分代表作，無奈沒把握最多17分領先，連兩戰都讓出主場勝利，球季就此結束。