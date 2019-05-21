NBA／暴龍累壞了 取消投籃練習

2019-05-21 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



暴龍隊昨天以118：112拿下兩度延長血戰勝利，終於在東區決賽首度擊退公鹿隊，備戰第四戰的方式除了透過影片檢討，讓球員休息也成為明天迎接主場比賽的重點。

暴龍教頭諾斯（Nick Nurse）表示，幾乎每場比賽之後，球隊都會看影片做功課，尤其是經過像昨天的比賽，球員身體都需要充電，「我甚至考慮讓他們的心理也休息，但我們沒有。」他決定按照尋常節奏，透過影片做好心理準備，「我們努力幫助每個球員盡量恢復能量，尤其是前5、6名球員。」

暴龍前一輪和76人就是打滿七戰才晉級，昨天在第三戰又和公鹿激戰到兩度延長，當家球星雷納德（Kawhi Leonard）出賽52分鐘寫下生涯新高，另一個進攻箭頭席亞康（Pascal Siakam）也打了51分鐘，球隊除了今天以看影片備戰為主，明天早上投籃練習也取消，讓球員有更多精神迎接台灣時間明天早上8時30分登場的第四戰。

第三戰打得掙扎的暴龍射手格林（Danny Green）提到，其實大家都很清楚昨天的每一擊，看影片主要是讓心理層面再行武裝，「這對我們是意志力的問題，我們要渴望勝利，這心情要比對手更強烈。」

雷納德今天並沒受訪，但第三戰腳步有些跛的他並沒出現在傷兵報告上，諾斯也說雷納德感覺沒有大礙，明天出賽沒有問題，暴龍教頭還說：「我想今天的共識是他還很累。」諾斯表示，雷納德雖覺得疲勞，但也有說休息後會準備妥當。」

暴龍後衛羅瑞（Kyle Lowry）在第三戰提前犯滿，他在今天承認，上個系列賽傷到的左手大拇指仍沒痊癒，但會盡量避免想到舊傷，「還是會痛，還是會痠，但必須通過這些考驗，在今年這樣時刻，不論遇到什麼狀況都要全力以赴。」