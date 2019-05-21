NBA／佛蓋爾掌湖人兵符 不怕助教基德篡位

2019-05-21 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



湖人今日為新教頭佛蓋爾(右)舉辦記者會，總管佩林卡(左)也出席。 美聯社 分享 facebook

湖人隊教練團大洗牌，新任教頭佛蓋爾（Frank Vogel）將和基德（Jason Kidd）合作帶領紫金軍團，佛蓋爾今天在記者會上透露，兩人已經有初步接觸，相信能夠合作愉快。

佛蓋爾和基德過往沒有私交，但他表示在基德身上看得到成功潛能，對於外界已經把基德視為總教練接班人，他也不予理會，「我很擅於隔絕雜音，我在這環境夠久了，我真的不會多想。」他表示，的確很多總教練是從助理教練拔擢上來，但他相信只要用正確方式帶人，做好自己工作，建立好的團隊氛圍，就不用擔心太多。

基德也曾面試湖人的總教練一職，當時湖人高層傾向泰隆魯（Ty Lue），但和泰隆魯談判破裂後，紫金軍團就轉向佛蓋爾，並希望將基德納入教練團，盼這位名人堂後衛可以幫助年輕球員像是鮑爾（Lonzo Ball）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）和英格倫（Brandon Ingram）等人的成長。

基德和湖人頭號球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）也有些私交，兩人曾在美國隊當隊友。

佛蓋爾提到，確定接下總教練工作後，他就致電給基德，兩人通話許久，「在此之前我對他認識雖不深，我對他的球員生涯和總教練生涯都有很高敬意，我認為他過去的總教練工作做得很好，也是建立我自己教練團陣容的最佳人選，球員尊敬又有執教經驗，可以幫助我傳遞訊息。」

詹姆斯也出席記者會，但躲在角落不願搶走風采。 美聯社 分享 facebook

詹姆斯今天也現身佛蓋爾的記者會，但距離鎂光燈遠遠的，讓媒體聚焦在新任教頭身上。

佛蓋爾表示，還沒上任前從沒和詹姆斯交談過，但確定任務後交流自然開啟，且對話交流非常正面，期待攜手開創紫金軍團的新未來。