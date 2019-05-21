NBA／伊古達拉G4缺席 麥克金尼頂替就飆外線

2019-05-21 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



伊古達拉第4戰確定缺席。 美聯社 分享 facebook

在西區決賽第3戰扭到左小腿的勇士隊球星伊古達拉（Andre Iguodala），今天第4戰確定缺席，教頭柯爾（Steve Kerr）在賽前表示，隊上的防守大鎖小腿仍有些痠痛，「所以他不會上場。」

伊古達拉狀態是列入每日觀察名單，今天確定不上陣，柯爾賽在前並不想談論先發頂替人選，只表示麥克金尼（Alfonzo McKinnie）和傑雷科（Jonas Jerebko）都會獲得更多上場時間。

「伊古達拉缺陣，麥克金尼當然會得到更多時間，傑雷科也是，如果我們決定以小陣容應戰，或許還有庫克（Quinn Cook），要視我們的比賽而定。」柯爾表示，不管如何，每名球員都要做好準備，「我們會讓很多球員上場，整個球隊這幾周都準備周全，整個板凳都是，今天就要繼續延續，他們要準備好做出貢獻。」

最終頂上伊古達拉先發的是麥克金尼，且勇士全隊第一個出手就是由他飆進三分球，全隊前10分他就包辦5分。

勇士兩大球星杜蘭特（Kevin Durant）和卡珍斯（DeMarcus Cousins）仍持續缺陣，不過衛冕軍在西區決賽已取得3：0絕對優勢，今天若能寫下4戰「橫掃」拓荒者隊，在迎接總冠軍賽之前可獲得9天休息時間。