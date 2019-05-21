親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

角頭刺客：繼承「小泉」之名的日本政治豪族

因應Google華為有「B計畫」 更大的危機在硬體斷供

運動筆記醫護鐵人陪你到最後一刻拿麼會跑
健行筆記誰說可以在中央尖看日出宜蘭。塵封已久的新寮瀑布步道。冬山森林生態館
NBA賽事懶人包 (5月20日)賽事精華- 公鹿 vs. 暴龍 (5月20日)

NBA／伊古達拉G4缺席 麥克金尼頂替就飆外線

2019-05-21 09:23聯合報 記者曾思儒╱即時報導

伊古達拉第4戰確定缺席。 美聯社
伊古達拉第4戰確定缺席。 美聯社
分享

在西區決賽第3戰扭到左小腿的勇士隊球星伊古達拉（Andre Iguodala），今天第4戰確定缺席，教頭柯爾（Steve Kerr）在賽前表示，隊上的防守大鎖小腿仍有些痠痛，「所以他不會上場。」

伊古達拉狀態是列入每日觀察名單，今天確定不上陣，柯爾賽在前並不想談論先發頂替人選，只表示麥克金尼（Alfonzo McKinnie）和傑雷科（Jonas Jerebko）都會獲得更多上場時間。

「伊古達拉缺陣，麥克金尼當然會得到更多時間，傑雷科也是，如果我們決定以小陣容應戰，或許還有庫克（Quinn Cook），要視我們的比賽而定。」柯爾表示，不管如何，每名球員都要做好準備，「我們會讓很多球員上場，整個球隊這幾周都準備周全，整個板凳都是，今天就要繼續延續，他們要準備好做出貢獻。」

最終頂上伊古達拉先發的是麥克金尼，且勇士全隊第一個出手就是由他飆進三分球，全隊前10分他就包辦5分。

勇士兩大球星杜蘭特（Kevin Durant）和卡珍斯（DeMarcus Cousins）仍持續缺陣，不過衛冕軍在西區決賽已取得3：0絕對優勢，今天若能寫下4戰「橫掃」拓荒者隊，在迎接總冠軍賽之前可獲得9天休息時間。

勇士柯爾Kevin Durant

相關新聞

NBA／柯瑞半場砍25分 勇士65：69落後拓荒者

2019-05-21 10:21

NBA／魔術強森開炮 指湖人總經理是「背叛者」

2019-05-21 09:14

NBA／讚柯瑞與格林 伊古達拉：像愛國者雙星

2019-05-21 08:12

NBA／暴龍2度延長才苦勝 席亞康自責：我的錯

2019-05-21 00:17

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-20 10:12

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-19 12:15

NBA／佛蓋爾掌湖人兵符 不怕基德篡位

2019-05-21 10:19

NBA／靠假陽具躲奧運藥檢 前球星歐頓曝荒唐史

2019-05-20 18:23

NBA／勇士季後賽5連勝 格林是場上MVP

2019-05-20 17:38

NBA／雷納德季後賽屢創紀錄 教頭：他應該很累

2019-05-20 15:00

NBA／西決G3帶肋骨傷勢上陣 里拉德：不影響

2019-05-20 14:04

NBA／6連勝告終 字母哥：從沒預期暴龍好打

2019-05-20 13:11

NBA／球隊開胡仍遭冷凍 林書豪點名功臣

2019-05-20 12:10

NBA／52分鐘創新高 雷納德：付出110%努力

2019-05-20 12:02

NBA／兒子學會假摔 格林：別看NBA

2019-05-20 11:27

NBA／勇士西決先聽牌 柯瑞放話橫掃拓荒者

2019-05-20 10:40

NBA／二度延長壓公鹿 暴龍東決G3主場開胡

2019-05-20 10:15

NBA／伊古達拉檢查無礙 西決G4出賽成疑

2019-05-20 08:36

男高音對決重金屬樂團 林書豪能來點背景音效？

2019-05-16 07:00

雷納德絕殺之後 暴龍拼東決的三道關卡

2019-05-15 12:10

勇士贏拓荒者不難 但勇士很難輕鬆打

2019-05-15 07:00

丹東尼黔驢技窮 火箭該換總教練了

2019-05-13 07:00

體能耗盡、輪替球員難補上？ 暴龍搶七危機四伏

2019-05-12 18:03

浪花兄弟各掌半邊天 勇士擊落火箭關鍵4因素

2019-05-12 10:45

續命的主場生死戰 里拉德時間得提早開演

2019-05-10 07:00

SBL／富邦最佳耶誕大禮 賈西亞奪冠軍賽MVP

2019-05-09 21:51

矽谷金球對決常春藤魔球 勇士、火箭新世代比拚

2019-05-09 07:00

雷納德季後賽大驚奇 重現布萊恩顛峰時刻

2019-05-07 07:00

罰球吹判影響戰局？ G3看綠衫軍困境與聯盟趨勢

2019-05-06 11:33

席亞康爆紅之路 喀麥隆內戰見真章

2019-05-02 07:00

火箭山窮水盡想翻身 莫忘手中還有一張好牌

2019-05-02 07:00

火箭vs.勇士 三大決勝點拚勝負

2019-04-29 07:00

全勝勁旅正面交鋒 王者之鹿將是真正綠色盟主

2019-04-26 07:00

慘遭拓荒者修理 衛少是最被高估的巨星

2019-04-23 07:00
看更多

熱門文章

NBA／球隊開胡仍遭冷凍 林書豪點名功臣

2019-05-20 12:10

NBA／雷納德季後賽屢創紀錄 教頭：他應該很累

2019-05-20 15:00

NBA／52分鐘創新高 雷納德：付出110%努力

2019-05-20 12:02

NBA／兒子學會假摔 格林：別看NBA

2019-05-20 11:27

NBA／6連勝告終 字母哥：從沒預期暴龍好打

2019-05-20 13:11

NBA／勇士西決先聽牌 柯瑞放話橫掃拓荒者

2019-05-20 10:40

NBA／柯瑞半場砍25分 勇士65：69落後拓荒者

2019-05-21 10:21

NBA／勇士季後賽5連勝 格林是場上MVP

2019-05-20 17:38

中職／成績不如預期 猿隊解約史博威

2019-05-20 15:34

NBA／西決G3帶肋骨傷勢上陣 里拉德：不影響

2019-05-20 14:04

NBA／靠假陽具躲奧運藥檢 前球星歐頓曝荒唐史

2019-05-20 18:23

日職／火腿隊最佳男友票選 池端玲名聲援王柏融

2019-05-20 19:49

MLB／假先發收成效 菊池連4場優質先發

2019-05-20 14:30

日職／雨中的熊本 讓王柏融聽到台灣的加油聲

2019-05-21 07:00

NBA／讚柯瑞與格林 伊古達拉：像愛國者雙星

2019-05-21 08:12

日職／21年生涯很滿足 上原浩治淚灑記者會

2019-05-20 18:23

網球／納達爾羅馬捧冠 約帥：他是法網最大熱門

2019-05-20 15:12

日職／日美通算百勝百中繼百救援 上原浩治退休

2019-05-20 12:25

玉山盃／多了味全龍 高苑曾傳昇傾向中職選秀

2019-05-20 16:45

中職／索沙挑戰半季10勝 最大變數是被挖角

2019-05-20 20:06

NBA／伊古達拉G4缺席 麥克金尼頂替就飆外線

2019-05-21 09:23

NBA／魔術強森開炮 指湖人總經理是「背叛者」

2019-05-21 09:14

NBA／暴龍2度延長才苦勝 席亞康自責：我的錯

2019-05-21 00:17

拳擊／拳王強吻女記者 遭「留校察看」

2019-05-20 16:10

中職／業餘好手打明星賽？吳志揚給否定答案

2019-05-20 17:14

MLB／自家農場摔斷腳 古巴飛彈本季復出無望

2019-05-21 08:19

日職／張奕下放二軍 結束6天一軍體驗

2019-05-20 17:39

中職／唯一敗投不敵江辰晏 索沙再到台南拚7連勝

2019-05-20 19:31

MLB／大谷吞2K斷連6場安打 本季11戰達14K

2019-05-20 10:41

自由車／走出婚變陰霾 黃亭茵為自己再拚東奧

2019-05-20 18:59

中職／獅拚5連勝 遇悍將索沙考驗

2019-05-21 00:27

中職／明星賽初體驗 李振昌最想對決恰哥

2019-05-20 16:27

全國青少棒／邱賢嘉後援飆9K 東縣退新北晉冠軍賽

2019-05-20 12:12

羅馬網賽／納達爾奪冠 ：感覺自己還有競爭力

2019-05-21 00:30

玉山盃／不受普門事件影響 高市爭冠全力以赴

2019-05-20 16:17

中職／12強賽教頭難產 吳志揚：洪一中仍是首選

2019-05-20 15:59

現場加碼50萬 仰德集團150萬贊助北市大女排、網球隊

2019-05-20 16:34

MLB／卡諾沒先發非懲罰 教頭：因對上左投

2019-05-21 09:35

中職／李振昌預約明星賽對決彭政閔 想打12強賽

2019-05-21 00:02

北市大女排、網球獲仰德贊助 原因是這位教練

2019-05-21 00:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top