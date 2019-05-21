NBA／魔術強森開炮 指湖人總經理是「背叛者」

2019-05-21 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



「魔術」強森（Magic Johnson）和前東家湖人心結難解。 歐新社 分享 facebook

雖已辭去湖人隊籃球營運總裁，魔術強森（Magic Johnson）和前東家心結難解，他在上節目時直接點名湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）「背叛」他，不斷的耳語和小動作就是他在上月閃電辭職的原因之一。

強森上節目《First Take》時提到，早就發現佩林卡在背後搞些小動作，「我開始聽到像是，『魔術，你工作的不夠認真，你不在辦公室』，湖人球團的人都告訴我，佩林卡在說些什麼，就是佩林卡，我很不喜歡在我背後說這些事，說什麼我在辦公室時間不夠多。」

聽到這些耳語，強森甚至花更多時間在辦公室外洽公，「就是不在湖人辦公室。」他還補充，湖人球團都背叛了他，「如果你是要討論背叛者，那就只有佩林卡。」

佩林卡先前介紹湖人新任總教練佛蓋爾（Frank Vogel）時，就曾回答幾題和強森有關的問題，他對強森相信一些耳語表示遺憾和心痛，「他決定離開後，我還和他談過好幾次，我們有很多愉快的談話，所以聽到這些事情讓我驚訝又沮喪，但我會期待有機會和他坐下來好好聊一聊。」

湖人總經理表示事情並不複雜，「我挺他，我始終支持他，未來也是。」

強森的離開撼動湖人，連「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）都說，打算打通感謝電話給強森，強森在節目上也感謝詹姆斯相挺，「我愛他，我愛他的家人，但有些時候，身為男人，你必須根據自己的幸福做出些決定，於是我做了決定。」

魔術強森也提到，決心離開的另一部分原因，是感覺自己沒有決定權，像是想開除戰績不佳的教頭華頓（Luke Walton）卻被老闆巴斯（Jeanie Buss）擋下，這是「壓死駱駝的最後一根稻草」，強森說：「我和巴斯報告華頓做的好和不好的事情，我說，聽著，我們要找一個更好的教練。第一天，好吧，讓我們想想，第二天，OK，讓我們開除他，第三天，不，我們應該繼續試試看。」