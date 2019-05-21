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NBA／柯瑞、格林主宰戰局 伊古達拉比擬NFL奪冠球星

2019-05-21 08:12聯合報 記者曾思儒╱即時報導

NBA衛冕軍勇士隊在2屆總冠軍賽MVP杜蘭特（Kevin Durant）養傷缺陣下，西區決賽前3戰都壓下拓荒者隊，當家射手柯瑞（Stephen Curry）和第3戰繳出「大三元」的格林（Draymond Green）扮演要角，隊友伊古達拉（Andre Iguodala）形容說，柯瑞和格林就像NFL愛國者隊的兩大球星布雷迪（Tom Brady）和葛朗考斯基（Rob Gronkowski）。

布雷迪（Tom Brady）和邊鋒好搭檔葛朗考斯基（Rob Gronkowski）在今年2月才率隊奪下超級盃冠軍，41歲的布雷迪成為史上首位贏過6次超級盃的球員，葛朗考斯基的好表現也功不可沒，不過上周剛滿30歲的葛朗考斯基季末已宣布退休。

柯瑞和格林西區決賽第3戰的主宰表現，讓伊古達拉聯想到愛國者隊兩名球星，「他們就像布雷迪和葛朗考斯基，黑色版本。」

不過主角看來不太領情，柯瑞和格林聽到伊古達拉的比喻都放聲大笑，柯瑞還問說：「等一下，誰是誰？」柯瑞的「浪花兄弟」好搭檔湯普森（Klay Thompson）也加入討論，但卻無法給確切答案。

3月高掛球鞋的葛朗考斯基季在9年球員生涯參與超級盃3冠，他和格林一樣，是個情緒外放、視野極佳的球員，和布雷迪從2010年開始同隊，聯手寫下無數戰功。

31歲的柯瑞和29歲的格林則是2012年開始攜手，勇士好搭檔的目標，自然和愛國者2月超級盃奪冠相同，朝隊史首度的3連霸邁進。

柯瑞格林超級盃

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